© APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Assad-Sturz

Ein Jahr nach Eroberung: Syriens Übergangspräsident besuchte Aleppo

29.11.25, 23:22
Ein Jahr nach der Eroberung von Aleppo hat der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa die Stadt in Nordsyrien besucht. 

"Aleppo wurde wiedergeboren und mit seiner Wiedergeburt wurde ganz Syrien wiedergeboren", sagte al-Sharaa am Samstag vor hunderten Menschen vor der Zitadelle von Aleppo. "Aleppo und seine stolze Zitadelle" hätten vor einem Jahr "eine neue Geschichte für ganz Syrien geschrieben".

Al-Sharaas islamistische HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen waren am 29. November 2024 in Aleppo eingedrungen und hatten die zweitgrößte Stadt Syriens rasch unter ihre Kontrolle gebracht. Am 8. Dezember eroberten sie dann auch die Hauptstadt Damaskus und stürzten den langjährigen syrischen Machthaber Bashar al-Assad.

Die HTS ist ein früherer Zweig von Al-Kaida, sagte sich jedoch bereits vor Jahren von dem Terrornetzwerk los. Seit seinem Amtsantritt bemüht sich Interimspräsident al-Sharaa um ein moderateres Image und internationale Anerkennung. Aleppo wurde im syrischen Bürgerkrieg schwer zerstört.

