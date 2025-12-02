Rotes Kreuz Horn: drei Entlassungen nach vermutlich sexuellen Übergriffen

Das Rote Kreuz ist mit einer Causa rund um sexuelle Übergriffe in der Bezirksstelle Horn konfrontiert. Die Dienstverhältnisse mit drei Mitarbeitern sind nach Bekanntwerden von Vorwürfen gestern Abend aufgelöst worden.

Es geht um die Taten selbst, aber auch um das Decken dieser - deswegen wurden gestern am späten Nachmittag drei (jetzt ehemalige) Mitarbeiter gekündigt. Der Landesverband Niederösterreich des Roten Kreuzes habe, so noe.orf.at, in den vergangenen Wochen "von grenzüberschreitenden Handlungen von Mitarbeitern“ am Standort Horn Kenntnis erlangt, wurde am Montag in einer Aussendung mitgeteilt. "Die Vorwürfe haben sich bestätigt und wir haben hier sofort Konsequenzen gezogen“, teilte Präsident Hans Ebner mit.

"Übergriffe sind in keiner Weise zu dulden. Wie wir feststellen mussten, waren auch örtliche Führungskräfte informiert, haben jedoch nicht eingegriffen“, so Ebner. "Das darf einfach nicht passieren.“ Der Landesverband Niederösterreich habe vergangene Woche die Verantwortlichen mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. Die Dienstverhältnisse wurden aufgelöst.

"Rigoros durchgegriffen“

Dem Vernehmen nach soll es sich um sexuelle Übergriffe handeln, bestätigt wurde das vom Roten Kreuz auf Nachfrage von noe.ORF.at am Montagabend aber nicht. Die Führungsebene in Horn soll Hinweise auf sexuelle Belästigung an der Dienststelle vertuscht haben, schrieben hingegen die "NÖN“.

"Fakt ist, dass diese Handlungen oder die Duldung derselben entgegen sämtlicher Grundsätze und der Compliance Richtlinien stehen und keine Duldung durch das Rote Kreuz Niederösterreich erfahren. Daher wird in diesem Fall rigoros durchgegriffen“, wurde vom Roten Kreuz betont.