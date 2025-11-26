Von Bordeaux bis Skandi-Weiß: Das sind die Weihnachtsfarbtrends 2025

Weihnachten 2025 wird ein Fest für alle Deko-Liebhaber:innen: Von edlem Bordeaux über warme Brauntöne bis hin zu britischer Gemütlichkeit und skandinavischer Klarheit, die neuen Farbtrends bringen Stil, Wärme und einen Hauch Glamour in jedes Zuhause.

Wenn es draußen früh dunkel wird und die ersten Kekse offiziell nicht mehr verboten sind, beginnt die Zeit, in der wir unser Zuhause in ein glänzendes, duftendes, gemütliches Weihnachtsland verwandeln. Laut den Deko-Trends von bellaflora wird 2025 elegant, warm, britisch und nordisch. Und vor allem: wunderschön kombinierbar.

Hier kommen die Farbtrends, die dieses Jahr garantiert festliche Herzen höher schlagen lassen:

1. Edle Bordeauxnuancen & Karminrot: Festlich, elegant, sophisticated

Weihnachten ohne Rot? Möglich, aber warum sollten wir das tun. 2025 wird es intensiv: Bordeaux, Karminrot und dunkle Rubin-Nuancen ziehen ein. Diese Töne wirken gleichzeitig traditionell und modern. Ob Kerzen, Christbaumkugeln oder Tischläufer: Diese Rottöne machen jedes Wohnzimmer zur festlichen Bühne.

© Getty Images

2. Warme Brauntöne: Cozy, beruhigend, super chic

Von Zimtbraun über Nougat bis Kastanie, warme Brauntöne sind 2025 DAS Wohlfühlstatement. Sie wirken geerdet, schmeichelnd und holen den beliebten „natural Christmas“-Look zurück. Kombiniert mit Holz, getrockneten Orangenscheiben und viel Kerzenschein entsteht ein Look, der nach Geborgenheit, Kaminfeuer und frischen Plätzchen schreit.

© Getty Images

3. Samt & Gold: Der Luxus-Look für alle, die es extra mögen

Wenn Weihnachten ein Material wäre, wäre es Samt. Dazu goldene Akzente und 2025 ist der royale Glam perfekt. Goldene Kerzenständer, samtige Kissen, ein Tischläufer, der aussieht, als käme er direkt aus einem Boutique-Hotel: Mit dieser Kombi holen Sie sich opulente Eleganz ins Haus, ohne dass es überladen wirkt.

© Getty Images

4. Britische Gemütlichkeit: Tartan, Dunkelgrün & Tiefrot

Der Cottagecore-Trend geht in die weihnachtliche Verlängerung. Stellen Sie sich vor: Man sitzt in einem britischen Landhaus, draußen rieselt Schnee, drinnen knistert das Feuer und überall findet man Tartan-Muster, dunkles Grün und tiefe Rotnuancen.

5. Skandinavische Schlichtheit: Weiß, Creme & sanfte Grüntöne

Der nordische Stil ist auch dieses Jahr nicht wegzudenken. Skandinavische Weihnachten heißen: Ruhe, viel Licht, natürliche Materialien, wenig Schnickschnack. Weiß, Creme, Nebelgrün und dezente Holztöne bringen Leichtigkeit in die festliche Zeit - perfekt für kleine Räume oder alle, die es minimalistischer mögen.

© Getty Images

Ob luxuriös mit Gold und Samt, traditionell britisch, nordisch clean oder warm in Erdtönen, die Farbtrends 2025 lassen viel Raum für persönlichen Stil.