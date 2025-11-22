Adventskranz selber binden: Kreative Ideen mit Naturmaterialien

Ob klassisch oder in moderner Variante: Der Adventkranz ist seit fast 200 Jahren ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit.

Duftendes Reisig, brennende Kerzen: Der Adventkranz ist aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken, er bringt Licht und Wärme in die dunklen Winterwochen. Seine Geschichte beginnt 1839 in Hamburg, als man eine Möglichkeit suchte, Kindern die Wartezeit bis Weihnachten anschaulich zu machen. Dazu wurde ein Rad genutzt, auf dem 24 kleine rote Kerzen für die Wochentage und 4 größere weiße Kerzen für die Adventssonntage aufgestellt wurden.

Jeden Tag wurde eine Kerze mehr entzündet, sodass sichtbar wurde, wie viele Tage noch bis Weihnachten verbleiben. Der Kranz wurde mit immergrünen Zweigen geschmückt und erhielt so seine festliche Form.

Symbolik

Der Kreis des Kranzes symbolisiert die Ewigkeit, das immergrüne Grün steht für das Leben, das auch im Winter fortbesteht, und die Kerzen verkörpern das Licht, das mit der Geburt Christi in die Welt kam. Zugleich erinnert der Adventkranz an alte Winterbräuche, wie die Feierlichkeiten zur Wintersonnenwende, bei denen Lichter in der Dunkelheit entzündet wurden, um das zunehmende Licht und das Leben zu feiern.

© Getty Images

Ein Adventkranz lässt sich einfach aus Naturmaterialien gestalten, wobei der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Tannenzweige, Fichten- oder Kiefernadeln, Eukalyptus, Buchsbaum oder Stechpalme eignen sich als Grundlage, hinzu kommen Zapfen, Nüsse, getrocknete Früchte, Zimtstangen, Sternanis, Beeren, Moos, kleine Äste oder getrocknete Blüten als dekorative Elemente. Kerzen können auf Holzscheiben, Ton- oder Lehmtellern oder kleinen Steinen befestigt werden.

Adventkranz binden

Klassisch besteht der Kranz aus Tannen- oder Fichtenreisig. Am einfachsten gelingt das Kranzbinden mithilfe eines Strohkranzes. Die Zweige werden in kurze Stücke geschnitten und in kleinen Bündeln auf dem Stroh- oder Weidenkranz mit Draht fixiert. Die Bündel überlappen leicht, bis der Kranz vollständig bedeckt ist.

© Getty Images

Um die Kerzen anzubringen, einen Eisennagel erhitzen und damit in die Unterseite jeder Kerze ein Steckloch schmelzen. Jetzt vier Nägel in gleichen Abständen am Kranz anbringen und die Kerzen darauf stecken.

Dekorieren

Nach Belieben kann der Kranz mit Bändern und Schleifen oder mit Naturmaterialien wie Zapfen, Bucheckern, Beeren, getrockneten Blüten, Zimtstangen, Orangen- und Apfelscheiben dekoriert werden. So verbreitet er natürlichen Duft und sorgt für eine festliche Stimmung in der Adventzeit.