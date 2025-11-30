Habsburgergasse: Kronenbeleuchtung kehrt zurück

Dank der Initiative des Immersium, Wiens einzigem permanenten immersiven Familienmuseum, erstrahlt die Habsburgergasse wieder in festlichem Glanz und wird wieder zum beliebten Fotohighlight.

Nach einer dreijährigen Pause heißt es am Dienstag, 2. Dezember 2025 wieder feierlich "Licht an!“: Die Habsburgergasse in der Wiener Innenstadt erstrahlt erneut in ihrem charakteristischen Kronenhimmel und lädt einmal mehr zum Flanieren, Verweilen und Entdecken ein. Möglich wurde die Rückkehr der beliebten Weihnachtsbeleuchtung durch das Engagement von Markus Beyr, Inhaber und Geschäftsführer des Immersium:Wien. Mit seiner immersiven Erlebniswelt und mit dem aktuellen immersiven Abenteuer „Magisches Weihnachten“ zieht er hunderttausende Wienerinnen, Wiener und Gäste Wiens in die Gasse. Beyr initiierte die Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben und motivierte mehrere Geschäftsleute, sich an der Finanzierung zu beteiligen darunter neben dem Immersium:Wien, Attraktion! GmbH, Immersium Shop e.U., Wolfensson, Immersium Café (Fam. Ahmadian), Ichiban Tea und die Boutique GIGI.



Zwischen Hofburg und Graben – wo einst Goldschmiede für den Kaiser arbeiteten, bringt das Immersium wieder Licht in eine der ältesten Gassen Wiens! „Die Habsburgergasse lebt vom Miteinander – und gerade zu Weihnachten wollen wir gemeinsam Glanz, Freude, magische Momente und ein Funkeln in die Stadt bringen. Dieses Funkeln setzt sich im Immersium:Wien fort, wo wir gemeinsam mit Licht ins Dunkel ein interaktives Winterabenteuer voller Fantasie, Spiel und festlicher Stimmung kreiert haben.“ so Beyr.

„Magisches Weihnachten“ mit Winter Wonderland Market im Immersium – noch bis 6. Jänner 2026

Das immersive Erlebnis begeistert Klein und Groß. Ein VR-Ride in einem futuristischen Weihnachtsschlitten zu den Polarlichtern, Schneeballschlachten, internationale Weihnachtsbräuche, strahlende Projektionen und liebevoll erzählte Geschichten machen die Besucherinnen und Besucher selbst zum Teil der Weihnachtsmagie.

Passend zum festlichen Neustart der Habsburgergasse Weihnachtsbeleuchtung eröffnet das Immersium auch den Winter Wonderland Market. Ein liebevoll gestalteter, kostenlos zugänglicher Bereich, der den Zauber der Ausstellung nach außen bringt. Hier können BesucherInnen nicht nur in weihnachtliche Stimmung eintauchen, sondern auch Attraktionen in Zusammenhang mit der Erlebniswelt kostenlos erleben – darunter den Funkeldorf-Pfad mit drei magischen Projektionen, Letter to Santa – der persönliche Wunschbrief an den Weihnachtsmann, interaktives Malen mit zauberhaften Weihnachtsgeschenken und einiges mehr.

Ergänzt wird dieser Erlebnisbereich durch einen kleinen, feinen Indoor-Marktplatz mit liebevoll ausgewählten Produkten wie einzigartigen Kindergeschenken, Schneekugeln, Kinderbücher, Spiele, Kinder-Back-Sets, Keksausstecher und Weihnachtsaccessoires. Den dazugehörigen Punsch und den obligatorischen Kaiserschmarrn gibt es gleich im Immersium:Cafe daneben.

„Unser Winter Wonderland Market ist für alle frei zugänglich und ergänzt das Erlebnis rund um ‚Magisches Weihnachten‘. Er ist auch ideal, um die Wartezeit vor der Show mit Freude zu füllen oder das immersive Erlebnis ‚Magisches Weihnachten‘ stimmungsvoll ausklingen zu lassen. Weihnachten ist für uns ein Fest der Begegnung und genau das möchten wir hier erlebbar machen. “ sagt Markus Beyr, Geschäftsführer Immersium:Wien.

Ob als stimmungsvoller Familienausflug, inspirierender Zwischenstopp nach dem Einkaufsbummel oder als festlicher Abschluss der Ausstellung – das Immersium lädt dazu ein, die Magie des Winters neu zu entdecken