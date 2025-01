× Oscars: Demi Moore & “The Brutalist” sind die 1. Wettfavoriten

„Emilia Pérez“ holte gleich 13 Oscar-Nominierungen. Bei Wetten ist jedoch „The Brutalist“ der deutlich größere Favorit. Auch Demi Moore ist auf Oscar-Kurs.

Mit gleich 13 Nominierungen geht das schräge Drogenkartell-Musical „Emilia Pérez“ als großer Favorit ins Oscar-Rennen und könnte am 2. März theorhetisch sogar den ewigen Rekord von „Ben Hur“, „Titanic“ und „Der Herr der Ringe: die Rückkehr des Königs“, die je 11 Oscars gewannen, brechen. Die Buchmacher sehen es freilich anders und führen in den Top-Kategorien von den „Emilia Pérez“-Stars aktuell „bloß“ Golden-Globe-Siegerin Zoe Saldana mit einer Wett-Quote von 1:3 als „Beste Nebendarstellerin“ an der Spitze. Vor Ariana Grande (4,5) und Felicity Jones (7)

© Viennale ×

© Getty Images ×

Laut Wetten ist „The Brutalist“ der große Oscar-Favorit. Bei den „Bester Film“ liegt das dreistündige Epos mit einer Quote von 1:1,25 vor „Emilia Pérez“ (5) und „Konklave“ (6). Dazu werden auch Hauptdarsteller Ardien Brody (1,5) größere Siegeschancen als Timothee Chalamet (2) oder Ralph Fiennes (8) eingeräumt. Auch bei Regie und Drehbuch führt „The Brutalist“ die Wett-Quoten an.

© Universal Studios/MUBI ×

Oscar-Duell: Demi Moore (o.) vs. Mikey Madison (u.)

© Viennale ×

Die größte Überraschung – und auch das spannendste Rennen gibt es in der Kategorie „Weibliche Hauptdarstellerin“. Da wird Demi Moore, die für ihre Rolle in „The Substance“ nach dem „Globe“ auch den allerersten Oscar gewinnen könnte, mit einer Quote von 1:1,25 knapp vor „Anora“-Star Mikey Madison (1,5) und „Emilia Pérez“ Karla Sofía Gascón (4) geführt.

© Universal Pictures ×

Spannend: Das gliech 10-fach nominierte Musical „Wicked“ hat laut Oscar-Wetten keine einzige Sieges-Chance in den Top-Kategorien.