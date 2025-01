× Cameron Diaz: Film Comeback nach 11 Jahren Pause

Sie ist wieder da! Cameron Diaz feiert mit Action-Komödie "Back in Action" an heute auf Netflix ihr großes Comeback.

Back in Action! Wohl selten war ein Filmtitel passender. Denn mit der Action-Komödie feiert Hollywood-Queen Cameron Diaz („Verrückt nach Mary“) ab heute auf Netflix ihr Film-Comeback nach 11 Jahren Pause! Zuletzt war sie ja 2014 in der Musical-Verfilmung „Annie“ an der Seite von Jamie Foxx zu sehen! Der ist auch jetzt im Agenten-Thriller mit dabei: Diaz und Foxx spielen das Ehepaar Emily und Matt, dass wegen Familien-Gründung ihren CIA-Job an den Nagel hängen will, aber schon bald wieder in die Welt der Spionage gezogen wird.

„Ich musste betteln!“, erklärt Foxx das Diaz-Comeback in der BILD Zeitung. „Wir sind gute Freunde, aber es gibt einen Unterschied zwischen Freundschaft und der Bitte, an einer Sache zu arbeiten, die dich von deiner Familie wegführt. Also haben wir demütig gefragt und sie war einverstanden.“

Diaz mit Jamie Foxx in “Back in Action!“ (o.) und mit Ehemann Benji Madden (u.).

2018 gab Diaz offiziell ihren Rückzug als Schauspielerin bekannt. Auch weil sie sich auf ihre Familie konzentrieren wollte. Seit 2015 ist sie mit Good-Charlotte-Star Benji Madden verheiratet. Kümmerte sich um die Kinder Raddix (5) und Cardinal (10 Monate). Jetzt gab Benji die Initialzündung zum Film-Comeback: „Er sagte einfach: Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und dein Ding machen lassen.“, so Diaz.