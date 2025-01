× „Mufasa“ brüllt die Konkurrenz weg - schon mehr als 500 Millionen Dollar Kassa

Platz 1 der ersten Jahrescharts in den USA und Österreich. „Der König der Löwen“ lässt die Kinokassen klingeln.

Gut gebrüllt, Löwe! „Mufasa“, das sowohl die Vorgeschichte als auch die Herrschaft von „Der König der Löwen“ erzählt, knackt nach nur 20 Tagen die magische Grenze von 500 Millionen Dollar Kassa weltweit und führt mit bislang 61 Millionen Dollar im Jahr 2025 vor „Sonic the Hedgehog 3“ (53 Millionen) und "Nosferatu" (33 Millionen) auch die ersten Jahres-Charts in den USA an.

Auch in Österreich ist "Mufasa" mit 27.600 Besuchern und rund 356.000 Euro Kassa am letzten Wochenende der erfolgreichste Film des noch jungen Jahres. Mit insgesamt schon über 285.000 Besuchern steht der Disney Film damit auch schon knapp vor dem begehrten „Golden Ticket“.

Trotz aller aktuellen Erfolge scheint der Vorgänger aus dem Jahr 2019 unerreichbar: 1,66 Milliarden Dollar weltweit und 837.348 Besucher in Österreich.