× Kino-Löwe „Mufasa“ lässt Igel „Sonic“ und dem Affe Robbie keine Chance

"Mufasa: Der König der Löwen" holt Platz 1 der ersten Kinocharts 2025. "Sonic" und der Robbie-Film "Better Man" bleiben jedoch hinter den Erwartungen.

Mit fast 53.000 Besuchern am letzten Wochenende führt der Löwenkönig „Mufasa“ die erste heimische Kino-Chartwertung des Jahres 2025 an. Die Vorgeschichte zum legendären Kino-Hit „Der König der Löwen“ hält damit in Österreich schon bei 240.000 Besuchern und wird damit aktuell nur von „Vaiana 2“, das seit Ende November 2024 schon mehr als 411.000 Besucher ins Kino lockte übertroffen.

© Disney

© Constantin Film ×

Weltweit spielte „Mufasa“ bereits 482 Millionen Dollar Kassa ein. Doch deutlich mehr als der kultige Igel „Sonic The Hedgehog 3“, der mit 341 Millionen Dollar Kassa weltweit und 115.000 Besuchern in Österreich doch etwas hinter den Erwartungen bleibt.

Die Kinocharts vom 3. bis zum 5. Jänner 2025:

1. Mufasa: Der König der Löwen, 42.891 Besucher

2. Vaiana 2, 33.394

3. Sonic The Hedgehog 3 29.505

4. Wicked, 21.901

5. Nosferatu - Der Untote, 15.354

6. Der Spitzname, 13.147

7. Gladiator 2, 10.496

8. Die Heinzels 2, 9.235

9. Better Man - Die Robbie Williams Story, 7.308

10. Heretic, 6.115

© Getty Images ×

© TOBIS Film GmbH ×

Auch Robbie Williams hat als KI-Affe noch Potenzial. In den ersten vier Tagen rührte sein emotionales Biopic „Better Man“ in Österreich erst 9.090 Besucher zu Tränen.