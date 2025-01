× Gruseln & Glamour: “Nosferatu”-Hype um Johnny-Depp-Tochter Lily Rose

Mit dem Horror-Film “Nosferatu” mischt Lily Rose Depp jetzt unsere Kinos und Hollywood auf.

Der Ruhm war Lily Rose Depp (25) quasi mit in die Wiege gelegt. Schließlich ist Hollywood-Aufreger Johnny Depp ("Fluch der Karibik") ihr Daddy und die franzöische Sängerin Vanessa Paradise („Joe le taxi“) ihre Mama. Trotzdem hat es mehr als 10 Jahre seit dem Filmdebut nder Horror-Komödie „Tusk“ gedauert, bis Lily Rose so wirklich in Hollywood durchstartet. Und das erneut im Horror-Genre. In „Nosferatu – Der Untote“, dem gefeierten Remake des 1922er Summfilm-Klassikers, spielt sie Kino-Granden wie Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, den aktuellen „Bond“-Favoriten Aaron Taylor-Johnson oder Willem Dafoe an die Wand.

© Universal Pictures ×

Lily Rose Depp in „Nosferatu – Der Untote" (o.) und mit Papa Johnny Depp (u.)

© Getty Images ×

„Ihre Leistung ist eine Offenbarung,“ jubelt die Branchenbibel „Hollywood Reporter“, während „IndieWire“ sie sogar auf Oscar Kurs sieht. „Eine potenzielle Award-Gewinnerin!“ Nur für die Golden Globes kam der Film zu spät ins Kino.

© Universal Pictures ×

Zum US-Kino-Erfolg, der mit 53 Millionen Dollar Kassa nach nur 7 Tagen überraschend hoch ausfällt, kommt jetzt auch eine Serie an Glamour-Auftritten: „Harper‘s Bazar“ führt Lily Rose am Cover, das „Interview Magazine“ liefert frivole Bilder und nach der US-Premiere, wo sie auch mit Emma Corrin und Charlie XCX abfeierte, wurde sie händchenhaltend mit ihre Freundin 070 Shake geknipst.

© Harpers Bazar

© Getty Images ×

Ein neuer Hollywood-Hype, mit dem sie freilich noch zu kämpfen hat. „Für mich ist es wichtig, ein Gefühl von Privatsphäre und Bodenständigkeit zu bewahren und zu schützen, was einem wirklich gehört. Ich habe kein Verlangen, in der Öffentlichkeit zu stehen.“ Gedanken, die sich nun dank „Nosferatu“ ad absurdum führen. Am 17. Jänner winkt für Lily Rose Depp eine Oscar Nominierung.