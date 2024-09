Johnny Depp besuchte kranke Kinder im Spital

US-Schauspieler Johnny Depp ist wieder in seine berühmte Piratenrolle aus "Fluch der Karibik" geschlüpft, um den kleinen Patienten im Krankenhaus "Donostia" in San Sebastián eine Freude zu bereiten.

Johnny Depp (61) nutzte seinen Aufenthalt im Baskenland, um den Kindern in der pädiatrischen und onkologischen Abteilung des Krankenhauses "Donostia" einen Besuch abzustatten. In seiner Rolle als Pirat "Jack Sparrow" zauberte er den kleinen Patienten ein Lachen in ihre Gesichter und damit ein paar sorglose Minuten. Das berichtete die spanische Tageszeitung "El País".

Johnny Depp ha vuelto a enfundarse su famoso traje pirata Jack Sparrow. Y lo ha hecho por una buena causa: visitar a los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián https://t.co/gDYsaYuE9W — EL PAÍS (@el_pais) September 27, 2024

Bei einer Pressekonferenz sprach Johnny Depp über seine Regiearbeit bezüglich "Modi – Three Days on the Wings of Madness", in der die turbulente Geschichte des Künstlers Amedeo Modigliani erzählt wird. Während des Auftritts wurde auch der umstrittene Prozess gegen seine Ex-Partnerin Amber Heard angesprochen. Depp nahm dies mit Humor und bemerkte kurz und bündig: "Wir alle haben unsere Geschichten.