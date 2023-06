In der Serie 'The Idol' geht es mit Sänger The Weeknd ordentlich zur Sache.

Die Serie "The Idol" soll eine Macho-Phantasie sein, oder ein Softporno, dann wiederum nicht halten, was die Schlagzeilen der letzten Wochen versprochen haben. Es gibt viele Meinungen zu dieser neuen Aufreger-Produktion.

Fest steht, dass Hauptdarstellerin Lily-Rose Depp (24) viel Körpereinsatz gebracht hat. Immer wieder ist sie nackt zu sehen, die Szenen teilweise sehr explizit. Nun hat sie sich zu den Sex-Szenen geäußert. Der britischen Sun sagte die Tochter von Vanessa Paradis und Johnny Depp : "Ich liebe es, diese Szenen zu drehen. Ich denke nicht, dass daran etwas falsch ist. Und ich glaube auch nicht, dass es falsch ist, diese Arbeit zu genießen." Für sie haben diese Szenen sogar "etwas sehr therapeutisches" an sich.

© Getty Images ×

The Idol - Darum geht's

Lily-Rose Depp verkörpert in der Serie "The Idol" die Popsängerin Jocelyn. Nach einem Nervenzusammenbruch und einer gescheiterten Tournee fängt ihre Figur in "The Idol" eine komplizierte Beziehung mit dem zwielichtigen Clubbesitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros an (Abel Tesfaye aka The Weeknd). Es sei interessant gewesen, sagte Depp, in der Serie Einblick zu bekommen "in die Psyche von jemandem, der so stark beobachtet wird". Angesprochen darauf, wie man trotz Berühmtheit noch Menschen vertrauen könne, sagte sie: "Ich denke, es kommt einfach auf die Leute an, mit denen du dich umgibst."