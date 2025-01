× Golden Globes: Das sind die Wett-Favoriten

Am Sonntag steigen die 82. Golden Globes. Das schräge Drogen-Kartell-Muscial „Emilia Pérez“ ist gleich 10 Mal nominiert. Bei den Wetten liegen aber „Anora“ und „The Brutalist“ voran.

Gleich 10 Nominierungen. Eigentlich sollte das schräge Drogen-Kartell-Musical „Emilia Pérez“ am Sonntag als größter Favorit ins Rennen um die 82. Golden Globes gehen. Doch laut Buchmacher sieht die Sache freilich etwas anders aus. In der Kategorie „Bester Film Muscal/Comedy“ liegt nämlich die romantische Dramedy „Anora“ mit einer Wett-Quote von 1,53 noch vor „Emilia Perez“ (2,5) und „Wicked“ (3) auch nur knapp dahinter.

© Viennale ×

"Anora" (o.) lässt "Emilia Pérez" zittern.

© Neue Visionen Filmverleih ×

Das sind die wichtigsten Golden Globe Nominierungen:

Bester Film - Drama

The Brutalist

A Complete Unknown

Konklave

Dune: Part Two

Nickel Boys

September 5

Bester Film - Musical oder Komödie

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

The Substance

Wicked

Beste Schauspielerin - Drama

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Angelina Jolie - Maria

Nicole Kidman - Babygirl

Tilda Swinton - The Room Next Door

Fernanda Torres - I'm Still Here

Kate Winslet - Lee

Bester Schauspieler - Drama

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice

Beste Schauspielerin - Musical oder Komödie

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Zendaya - Challengers

Bester Schauspieler - Musical oder Komödie

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Hugh Grant - Heretic

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Glen Powell - A Killer Romance

Sebastian Stan - A Different Man

Beste Nebendarstellerin

Zoe Saldana - Emilia Perez

Ariana Grande - Wicked

Selena Gomez - Emilia Perez

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - The Substance

Isabella Rossellini - Konklave

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Denzel Washington - Gladiator II

Beste Regie

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Conclave

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

Payal Kapadia - All We Imagine as Light

Bestes Drehbuch

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Brady Corbet & Mona Fastvold - The Brutalist

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Coralie Fargeat - The Substance

Peter Straughan - Konklave

Bester Song:

“Beautiful That Way" - Miley Cyrus, Lykke Li und Andrew Wyatt

“Compress/Repress" - Trent Reznor

“El Mal, -Clément Ducol,

“Forbidden Road" - Robbie Williams

“Kiss The Sky,” - Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack & Ali Tamposi

“Mi Camino” - Clément Ducol und Camille

Film- und Box Office-Leistung:

Alien: Romulus

Beetlejuice Beetlejuice

Deadpool & Wolverine

Gladiator II

Alles steht Kopf 2

Wicked

Twisters

Der wilde Roboter

Bei den Schauspielerinnen wird „Anora“-Kollegin Mikey Madison (2,5) noch vor Karla Sofia Gascon (3,5) geführt und bei Regie gibt’s für Jacques Audiard (6), gar „nur“ Platz 3 hinter „The Brutalist“ Macher Brady Corbet (1,5) und Sean Baker („Anora“, 3,3). Einzig der Sieg von Zoe Saldana (1,57), die als beste Nebendarstellerin Ariana Grande („Wicked“, 2,5) und Isabella Rossellini („Konklave“, 12) auf Distanz hält , sowie als „Bester Fremdsprachiger Film“ scheint ungefährdet.

© Viennale ×

Adrien Brody (o.) und Timothee Chalamet (u.) als Globe Favoriten

© Searchlight pictures ×

In der Königskategorie „Bester Film Drama“ führen die Buchmacher „The Brutalist“ (3,3) vor „Konklave“ (7,5) und „Nickelboys“ (14). Dazu liegt auch „Brutalist“ Hauptdarsteller Adrien Brody (2,5) bei den Wetten vor Timothee Chalamet („A Complete Unknown“, 3,3) und Konklave-Star Ralph Fiennes (5). Dazu könnte Angelina Jolie (1,25) für ihre Callas-Darstellung in „Maria“ ihren bereits vierten „Globe“ holen . Wenn nicht doch „Im Still Here“-Star Fernanda Torres (3), „Babygirl“ Nicole Kidman (3,5), Kate Winslet (12) oder Pamela Anderson (33) die Buchmacher eines Besseren belehren.

© Cineplexx ×

Angelina Jolie als „Maria“ (o.). Nicole Kidman in "Babygirl (u.)

© Cineplexx ×

Mit den Golden Globes startet am Sonntag die Award-Saison, die nach den „Critics' Choice Awards“ (12. Jänner) oder den “Screen Actor Guild Awards” (23. Februar) am 2. März mit der 97. Oscar Verleihung das große Highlight erlebt. Die Nominierungen dafür werden am 17. Jänner bekannt gegeben.