× „Wicked“ verzaubert nach US-Hype nun auch unsere Kinos

Weihnachten wird heuer grün! Heute startet der flotte Musical-Film „Wicked“ mit Cynthia Erivo und Ariana Grande.

Weltweit schon über 460 Millionen Dollar Kasse, vier Golden Globe Nominierungen. Auch als bester Film in der Kategorie „Komödie/Musical“ und für das Leading-Duo Cynthia Erivo und Ariana Grande. Sowie bereits 27 relevante Preise. Die bunte Musical-Verfilmung „Wicked“ ist der Top-Film für Weihnachten und startet nach Mega-Hype in den USA, wo man bereits den Klassiker „Grease“ als erfolgreichsten Musical-Film aller Zeiten entthront hat, heute Donnerstag (12. Dezember) auch in unseren Kinos.

In der Vorgeschichte zum "Zauberer von Oz" teilen sich Elphaba Thropp (Erivo), die über Zauberkräfte verfügt aber mit ihrer grünen Haut selbst in einer magischen Welt wie Oz etwas heraussticht und die populäre, leicht eingebildete Galinda Upland (Ariana Grande), die ebenfalls zaubern lernen möchte, ein Zimmer an der Shiz Universität, wo Zauberlehrerin Madame Morrible (Michelle Yeoh) ein strenges Regime führt Nach einer anfänglichen gegenseitigen Verachtung, in die auch Galindas Freund Fiyero (Bridgerton-Star Jonathan Bailey) und der in sie verliebte Munchkin Boq (Ethan Slater) hineingezogen werden, entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden.

Jeff Goldblum & Michelle Yeoh (o.). Dinklage spricht Ziege (u.)

Dazu schaut Jeff Goldblum als hochstaplerischer Zauberer von Oz vorbei und Peter Dinklage ("Game of Thrones") leiht sogar einer sprechenden Ziege seine Stimme. In Summe 160 ebenso flotte wie farbenfrohe Musical-Minuten, bei denen auch die Hit-Songs „Defying Gravity“ (Erivo) und „Popular“ (Grande) herausstechen.

Teil 2, der Elphaba zur „Bösen Hexe des Westens“ und Galinda zur „Gute Hexe des Nordens“ aufsteigen lässt, kommt dann zu Weihnachten 2025 ins Kino.