× „Vaiana 2“ bricht zum Start sämtliche Rekorde

Größter Kinostart des Jahres in den USA und in Deutschland. Der Disney-Trickfilm „Vaiana 2“ sorgt für einen neuen Kino-Hype.

221 Millionen Dollar Kasse am Thanksgiving-Wochenende in den USA - „Vaiana 2“ (oder „Moana 2“, wie der Film im Original heißt) sorgt für den größten Kino-Hype des Jahres und fährt in den USA sogar das höchste 5-Tage-Ergebnis aller Zeiten ein! Noch vor „Der Super Mario Bros. Film“ (205,6 Millionen Dollar) und dem bisherigen Thanksgiving-Rekordhalter „Die Eiskönigin 2“ (130 Millionen Dollar). Dazu gibt’s mit geschätzten 960.000 verkauften Tickets den besten Kinostart des Jahres in Deutschland. Deutlich vor „Alles steht Kopf 2“ (740.000) und den drittbesten Start der 2020er Jahre. Hinter „Avatar 2: The Way Of Water“ und „James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben“, die zum Start über 1,1 Millionen Tickets verkaufen konnten.

Weltweit schaffte die Disney-Fortsetzung mit 386 Millionen Dollar Kassa den zweitstärksten Kinostart des Jahres 2024 – nur hinter „Deadpool & Wolverine“, der am ersten Wochenende auf 444,7 Millionen Dollar kam.

„‚Vaiana 2‘ hat unsere hohen Erwartungen an diesem Wochenende weit übertroffen und ist ein Beweis für das Phänomen, zu dem ‚Vaiana‘ geworden ist“, jubelt auch Alan Bergman, Co-Vorsitzender von Disney Entertainment. „Dies ist ein Moment zum Feiern, und wir sind allen Kinobesuchern und Fans dankbar, die dazu beigetragen haben, dass dies ein rekordverdächtiges Debüt wurde.“

Im Sog von „Vaiana 2“ fuhren zu Thanksgiving in den USA auch “Wicked” (117,5 Millionen Dollar) und “Gladiator II” (44 Millionen) Topwerte ein und bescherten den US-Kinos neue Rekord-Einnahmen von in Summe über 442 Millionen Dollar, womit der Rekordwert aus dem Jahr 2018 um gleich 97 Millionen Dollar überboten wurde.