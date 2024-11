"Hollywood Bullshit!" – Historiker verdammt den neuen "Gladiator"-Film

Am14. November kommt "Gladiator II". Kritiker jubeln, aber Historiker toben! Ein Hai im Trailer sorgt für Aufregung.

2001 holte Russell Crowe als „Gladiator“ den Oscar. Jetzt tritt Paul Mescal in die großen Fußstapfen. Am 14. November kommt „Gladiator II“ laut ersten Kritiken „der beste Film des Jahres“!

Bei einer Top-Besetzung mit Pedro Pascal ( Marcus Acacius), Denzel Washington (Macrinus), Connie Nielsen (Lucilla), Joseph Quinn (Emperor Geta) und eben Mescal als Lucius Verus wird 20 Jahre nach dem ersten Film das antike Rom aufgemischt. Das allerdings mit nicht ganz historischen Tatsachen. Was Historikerin Dr. Shadi Bartsch, eine Professorin der University of Chicago auf die Palme treibt: „Das ist totaler Hollywood Bullshit“ wird sie in einem Feature des „Variety“ Magazins laut.

Stein des Anstoßes ist eine Szene im Trailer, wo im überfluteten Kolosseum auch Haie (!) schwimmen. „Ich glaube nicht, dass die Römer wussten, was ein Hai ist“, schmunzelt Dr. Shadi. Erklärt aber auch, dass in der antiken Arena "durchaus so manche Seeschlacht ausgetragen wurde".

In einer anderen Szene von Gladiator II ist ein römischer Adliger zu sehen, der in einem Café Tee trinkt und dabei Zeitung liest – was, wie The Hollywood Reporter anmerkte, ein Anachronismus wäre, da die Druckerpresse erst 1.200 Jahre später erfunden wurde. „Es gab zwar tägliche Nachrichten – Acta Diurna –, aber sie waren eingemeißelt und an bestimmten Orten platziert“, so Bartsch. „Man musste dorthin gehen, man konnte sie nicht in einem Café lesen. Außerdem gab es gar keine Cafés!“