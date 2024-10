× „Venom“: Hardy-Finale lässt die Kinokassen klingeln

Mit „The Last Dance“ beendet Tom Hardy seine "Venom"-Serie und sorgt damit für einen Achtungs-Erfolg.

Rekordstart in China mit dem besten Einspielergebnis eines Superhelden-Films seit 2019 (46 Millionen Dollar), Platz 1 in den USA (51 Millionen) und Deutschland (327.500 Besucher) und weltweit schon 175 Millionen Dollar Kasse. „Venom 3: The Last Dance“ lässt nach dem Vollflop von „Joker 2“ die angeschlagene Branche wieder hoffen: Der Abschied von Tom Hardy als außerirdischer Symbiont „Venom“ ist in Deutschland sogar besser gestartet als seine Vorgänger aus dem Jahr 2018 (309.919 Besucher)und 2021 (291.542 Besucher).

Dazu fährt man schon jetzt den erfolgreichsten Sony Spider-Man Universe Film des Jahres ein. Denn bereits am Startwochenende wurden Morbius (167 Millionen Dollar) und Madame Web (100 Millionen) übertrumpft.

Die Story verspricht pure Action: Nach dem Triumph über Carnage wird Reporter Eddie Brock (Tom Hardy) der Mord am Polizisten Patrick Mulligan (Stephen Graham) in die Schuhe geschoben. Gejagt vom skrupellosen General Rex Strickland (Chiwetel Ejiofor) flüchtet mit seinem Alien-Symbionten Venom in den tiefen Dschungel von Südamerika. Auch vor Symbionten-Schöpfer Knull (Andy Serkis) der mehrere blutrünstige Kreaturen in die Weiten des Universums entsendet. Bald steht nicht nur das Leben von Eddie und Venom, sondern das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel.