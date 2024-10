× „Disease“: Lady Gaga will mit neuem Hit vom Kino-Desaster ablenken

Im Kino fährt Lady Gaga mit dem neuen „Joker“ den Film-Flop des Jahres ein. Jetzt will sie der Pleite mit einem neuen Pop-Hit entgegensteuern.

Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Nach dem „Joker“-Flop scheint für Lady Gaga wohl der Oscar-Traum geplatzt. Jetzt besinnt sie sich wieder ihre Pop-Wurzeln. Am Freitag, also deutlich früher als geplant, kommt ihr neuer Hit. „Disease“. Der erste Vorbote des für Frühjahr geplanten 7. Studioalbums „LG7“.

Erst Ende vergangenen Monats veröffentlichte Lady Gaga "Harlequin" - ein Begleitalbum zu ihrem derzeit laufenden Kinostreifen "Joker: Folie à Deux“, der als größter Kino-Flop des Jahres gilt.

Erst am Montag (21. Oktober) kündigte Lady Gaga durch ein Bild die Veröffentlichung und den Titel ihres neuen Liedes „Disease“ an. Auf dem Foto ist die 38-Jährige mit langem, schwarzem Haar und in einem weißen Kleid auf der Motorhaube eines ebenso weißen Autos zu erkennen.