× Lady Gaga: Liebes-Show bei „Joker“-Premiere

Diese Premiere war Oscarreif! Joaquin Phoenix und Lady Gaga hoben in London den neuen "Joker" aus der Taufe. Und das mit vielen Zärtlichkeiten.

Am 4. Oktober startet Lady Gaga ihre Mission Oscar. Kinostart für den 2. Joker-Film „Folie à Deux“. Schon jetzt rührt sie dafür die Werbetrommel und das mit einer ganz heißen Liebes-Show. Am Mittwoch konnte sie bei der Weltpremiere in London nicht die Finger von ihrem Verlobten Michael Polansky lassen: Innige Zärtlichkeiten und gaaanz viele Küsse inklusive!

Mindestens so aufregend wie die Liebes-Show und der Film, der von allen Kritikern bereits als Fixkandidat für die Oscars gilt, war Gagas Outfit: ein maßgeschneidertes knallrotes Kleid von „Celine by Hedi Slimane“, das sich durch dramatische Schulterpolster und einen tiefen Ausschnitt auszeichnete. Dazu trat Gaga mit lauer Joker-Augenschminke auf. Deutlich legerer: Ihr „Joker“ Joaquin Phoenix, der mit Turnschuhen und Bomber-Jacke über den Red Carpet vor dem Leicester Square schritt, sich aber immerhin eine Krawatte umband.

Nadine Leopold bei "Joker"-Premiere.

Mit der heißen Liebes- und Modeschau, bei der auch Austro-Model Nadine Leopold gesichtet wurde, zündet Gaga ihr großes Comeback. Bereits am Freitag (27.September) kommt das neue Album „Harlequin“. Ab Mittwoch (2. Oktober) starten auch bei uns die Previews zum 2. Joker-Film „Folie à Deux“.