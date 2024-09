× Lady Gaga mischt mit „Joker“ das Kino und die Charts auf

Am Freitag startet der Filmhit des Jahres. Der erste große Oscar-Favorit. Lady Gaga verdreht Joaquin Phoenix im neuen Joker „Folie à Deux“ den Kopf. Bereits am Dienstag gibt’s die ersten Previews. Der Soundtrack dazu, die neue Gaga-CD „Harlequin, stürmt schon auf Platz eins!

2019 holte Lady Gaga für den Hit “Shallow“ aus “A Star is Born” den Oscar. Als Beste Hauptdarstellerin musste sie sich aber Olivia Colman („The Favourite“) geschlagen geben. Jetzt will die Pop-Sirene bei Academy Awards, die am 3. März vergeben werden, den Doppelschlag! Und ihre Hoffnungen sind durchaus berechtigt!

Ab Freitag (4. Oktober) mischt Gaga ja im neuen Joker-Film „Folie à Deux“ an der Seite von Joaquin Phoenix als schrille Klapsen-Insassin Harley Quinn, die Arthur Fleck den Kopf verdreht, auf. Dafür starten bei uns bereits am Dienstag (2. Oktober) die von Cineasten so heiß ersehnten Previews.

Dazu hat Gaga bereits am Freitag nach vierjähriger Pause und fast ohne Vorwarnung ihre neue CD „Harlequin“, die man durchaus als begleiteten Soundtrack werten kann, geliefert. Ein jazzlastiges Werk, bei dem Gaga neben den brandneuen Hits "Folie à Deux" und "Happy Mistake" auch die Standards von Charlie Chaplin („Smile“), Burt Bacharach („Close To You“) und sogar den Frank-Sinatra-Klassiker „That’s Life“ covert.

Den Fans gefällt’s: Lady Gaga stürmt damit bei iTunes in gleich 35 Ländern an die Chart-Spitze. Natürlich auch in Österreich, wo sie damit bereits ihren achten Nummer-eins-Hit feiert.