× Nach Kino Flop: Streaming Frühstart soll den „Joker“ retten

Der neue "Joker"-Film „Folie à Deux“ gilt als größtes Kino-Desaster des Jahres. Jetzt kann nur mehr ein Streaming-Frühstart Lady Gaga und Joaquin Phoenix retten.

Es ist der Filmflop des Jahres. Der neue Joker „Folie à Deux“, bei dem Lady Gaga Oscar-Star Joaquin Phoenix zum Musical-Softie verkommen lässt, hält nach11 Tagen in den USA erst bei 52 Millionen Dollar Kassa. Weltweit sieht es kaum besser aus. Mit einem verheerenden Einspielergebnis von erst 165 Millionen Dollar droht ein Riesen-Verlust. Insider sprechen von einem Minus von 125 bis 200 Millionen Dollar. Denn alleine in die Produktion und die Promotion wurden über 300 Millionen Dollar investiert.

Nach den Angaben von »Variety«, müsste der Film sogar etwa 450 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielen, damit der Film den Produzenten Gewinn einbringt. Denn der Erlös aus dem Ticketverkauf wird ja zwischen Studios und Kinobesitzern aufgeteilt.

Jetzt soll es das Streaming retten. Und das mit einem ungewohnten Frühstart. Bereits am 29. Oktober, also nur 25 Tage nach dem US-Start, wird Joker: Folie à Deux in den USA digital auf Home-Entertainment-Plattformen erscheinen. Als Premium Video on Demand bei u.a. Amazon Prime und Apple TV+. Gut möglich dass der Film-Flop zeitgleich auch in Österreich anläuft. Denn auch da bleibt Joker: Folie à Deux weit hinter den Erwartungen und schaffte gar nur Platz 2 der Kino-Charts. Hinter „Die Schule der magischen Tiere 3"