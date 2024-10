× Lady Gagas „Joker“ in Österreich von den „Magischen Tieren“ ausgebremst

Neuer Tiefschlag für den „Joker“. Jetzt reicht es für Lady Gaga und Joaquin Phoenix nicht einmal mehr in Österreich zu Platz 1.

In den Jahren 2019 und 2020 war der „Joker“ der Kultfilm des Jahres. 76 relevante Awards, darunter der Oscar für Hauptdarsteller Joaquin Phoenix. Jetzt schlitterte die Fortsetzung „Folie à Deux“ für die man sogar Lady Gaga als Gegenspielerin gewinnen konnte in Richtung größter Kassenflop aller Zeiten. Nach verheerendem US-Start mit nur 37 Millionen Dollar Kassa am ersten Wochenende und vernichtenden Kritiken („Der schlechteste Film des Jahres!“) bekommen Phoenix und Gaga nun auch in Österreich die Rechnung präsentiert!

© Warner Bros ×



Am Startwochenende reichte es für „Joker: Folie à Deux“ mit nur 47.029 Besuchern nämlich nicht einmal zu Platz 1 der heimischen Kino-Charts. Da musste man sich dem dritten Teil „Der Schule der magischen Tiere geschlagen geben.“ Der lockte nämlich immerhin 52.573 Zuseher in die Kinos.

© Constantin Film ×

"Magische Tiere" bremsen "Joker" aus.

© Warner Bros ×

Auch in den USA geht die Talfahrt für den "Joker" munter weiter: Letztes Wochenende spielte der zweite Teil gar nur mehr 7,1 Millionen Dollar ein. Damit hält man nach 10 Tagen erst bei 51,6 Millionen Dollar Kassa und das bei einem Produktions-Budget von rund 200 Millionen Dollar.