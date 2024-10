„Der beste Film des Jahres“ – Kritiker-Hymnen für neuen "Gladiator"

Am 14. November kommt "Gladiator 2", bei dem Paul Mescal statt Russel Crowe die Hauptrolle speilt in unsere Kinos. Die ersten Kritiken sind mehr als vielversprechend!

2001 gab’s fünf Oscars – u.a. für den besten Film und für Hauptdarsteller Russel Crowe. Jetzt schickt Star-Regisseur Ridley Scott. („Alien“) den „Gladiator“ wieder in die Arena. Ab 14. November tritt dabei Paul Mescal als Lucius Verus in die großen Fußstapfen von Crowe, der beim Sequel, das 20 Jahre nach dem ersten Film spielt, nicht mehrdabei ist, und mischt dabei an der Seite von Pedro Pascal ( Marcus Acacius), Denzel Washington (Macrinus), Connie Nielsen (Lucilla) oder Joseph Quinn (Emperor Geta) das antike Rom auf.

Und das, schenkt man den aktuellen Kritiken nach dem ersten US-Screening Glauben – durchaus wieder auf Oscar-Kurs! „Der beste Film des Jahres“ jubelt Entertainment-Chefin Shanelle Genai. „Ich kann nicht genug betonen, wie gut dieser Film ist: Gehen sie nicht ins Kino - laufen sie!“ aähnlich sieht es Fernsehjournalist Scott Menzel: „Gladiator II ist Ridley Scotts bester Film seit Der Marsianer. Ein großes, blutiges und knallhartes Actionspektakel, das auf dem Erbe des Originals aufbaut.“ Auch Simon Thompson ist vom neuen Ensemble bgeistert: „Paul Mescal führt eine solide, herausragende Besetzung mit Bravour. Denzel Washington, Joseph Quinn und Fred Hechinger sind gemeinsam ein Kraftpaket.“

Die Story verspricht ohnedies ein Kino-Highlight: Vor Jahren musste Lucius (Paul Mescal) den Tod des geliebten Helden Maximus durch die Hand seines Onkels miterleben. Jetzt ist er gezwungen, selbst das Kolosseum zu betreten, nachdem seine Heimat von den tyrannischen Kaisern erobert wurde, die Rom nun mit eiserner Faust regieren. Die Zukunft des Reiches steht auf dem Spiel, und mit Wut im Herzen muss sich Lucius auf seine Vergangenheit besinnen, um die Stärke zu finden, den Ruhm Roms seinem Volk zurückzugeben.