× „The Room Next Door“ startet den Oscar-Countdown

Mit dem Melodram „The Room Next Door“ holte Pedro Almodóvar den "Goldenen Löwen". Ab Freitag zeigt er seine Story vom selbstbestimmten Sterben mit den Topstars Tilda Swinton und Julianne Moore auch bei uns im Kino. Der erste heiße Oscar-Kandidat!

Bei dem Filmfestspiel in Venedig gab’s den "Goldenen Löwen" als "Bester Film" – und bei der Viennale bereits großen Jubel. Jetzt bringt Star-Regisseur Pedro Almodóvar, der mit "Alles über meine Mutter" im Jahr 2000 den Oscar holte, seinen ersten englischsprachigen Spielfilm zu uns ins Kino. Am Freitag startet das Melodram „The Room Next Door“, das neben den Filmdramen „The Brutalist“ und „Aora“ bereits zum engeren Favoriten-Kreis für die Oscars zählt.

Die Adaption des Romans „Was fehlt dir“ von Sigrid Nunez stellt die zwei New Yorker Freundinnen Ingrid (Julianne Moore) und Martha (Tilda Swinton), die den Kontakt zueinander nach Jahren wiederaufleben lassen, in den Mittelpunkt. Und den Prozess des selbstbestimmten Sterbens: Martha, die an Gebärmutterhalskrebs im Endstadium leidet, will freiwillig mit einem aus dem Darknet besorgten Medikament aus dem Leben scheiden.

Das Ende ist unausweichlich, so die Botschaft Almodóvars in seinem neuen Film. Daher gilt es, das Leben und die Menschen, mit denen man es verbringt, besonders zu zelebrieren.