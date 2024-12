"Emilia Pérez" und "The Brutalist" sind die Globe Favoriten

Am 5. Jänner steigen die 82. Golden Globe Awards. Das schräge Musical „Emilia Pérez“ führt die Nominierungsliste an.

Das Drogen-Kartell-Muscial „Emilia Pérez“ geht am 5.Jänner mit gleich 10 Nominierungen als großer Favorit, auch für besten Film und Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón, ins Rennen um die 82.Golden Globes. Auch das Drama „The Brutalist“ (7) „Konklave (6), "Anora" und "The Substance" (je 5) dürfen sich mehrfach Hoffnungen machen.

"Emilia Pérez" (o.) hat 10 Globe Chancen. The Brutalist“ immerhin 7.

Dazu die Top-Riege Hollywoods: In der Kategorie Drama sind u.a. Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton und Kate Winslet sowie Adrien Brody, Timothée Chalamet, Daniel Craig oder Ralph Fiennes nominiert. Bei Comedy Demi Moore, Amy Adams oder Zendaya bzw. Jesse Eisenberg, Hugh Grant oder Sebastian Stan.

Bei den TV Kategorien ist einmal mehr „The Bear“ das Maß aller Dinge: 5 Nominierungen um eine mehr als "Only Murders in the Building" und "Shogun". Auch Österreich ist 2025 bei den Globes „mit dabei“. Kate Winslet darf für ihre zum Teil in Wien gedrehte Serie "The Regime" auf den Preis als beste TV-Schauspielerin einer Mini-Serie hoffen.

Winslet (o.) und Robbie (u.) im Globe-Rennen

Dazu winkt auch für Robbie Williams der erste Globe. Mit dem Film-Hit "Forbidden Road" könnte er auch Miley Cyrus oder Trent Reznor übertrumpfen .Die Entscheidung fällt am 5. Jänner. Über die Gewinner in insgesamt in 27 Film- und Fernsehkategorien entscheiden nun 334 Filmjournalisten aus 85 Ländern.

Das sind die wichtigsten Nominierungen:

Bester Film - Drama

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Konklave

• Dune: Part Two

• Nickel Boys

• September 5



Bester Film - Musical oder Komödie

• Anora

• Challengers

• Emilia Pérez

• A Real Pain

• The Substance

• Wicked

Bester Animationsfilm

• Flow

• Alles steht Kopf 2

• Memoir of a Snail

• Vaiana 2

• Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln

• Der wilde Roboter

Bester nicht-englischsprachiger Film

• All We Imagine as Light

• Emilia Pérez

• The Girl With the Needle

• I’m Still Here

• The Seed of the Sacred Fig

• Vermiglio



Beste Schauspielerin - Drama

Pamela Anderson - The Last Showgirl

Angelina Jolie - Maria

Nicole Kidman - Babygirl

Tilda Swinton - The Room Next Door

Fernanda Torres - I'm Still Here

Kate Winslet - Lee

Bester Schauspieler - Drama

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice

Beste Schauspielerin - Musical oder Komödie

Amy Adams - Nightbitch

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Zendaya - Challengers

Bester Schauspieler - Musical oder Komödie

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Hugh Grant - Heretic

Gabriel LaBelle - Saturday Night

Jesse Plemons - Kinds of Kindness

Glen Powell - A Killer Romance

Sebastian Stan - A Different Man

Beste Nebendarstellerin

Zoe Saldana - Emilia Perez

Ariana Grande - Wicked

Selena Gomez - Emilia Perez

Felicity Jones - The Brutalist

Margaret Qualley - The Substance

Isabella Rossellini - Konklave

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Denzel Washington - Gladiator II

Beste Regie

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Edward Berger - Conclave

Brady Corbet - The Brutalist

Coralie Fargeat - The Substance

Payal Kapadia - All We Imagine as Light

Bestes Drehbuch

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Brady Corbet & Mona Fastvold - The Brutalist

Jesse Eisenberg - A Real Pain

Coralie Fargeat - The Substance

Peter Straughan - Konklave

Bester Song:

“Beautiful That Way" - Miley Cyrus, Lykke Li und Andrew Wyatt

“Compress/Repress" - Trent Reznor

“El Mal, -Clément Ducol,

“Forbidden Road" - Robbie Williams

“Kiss The Sky,” - Delacey, Jordan Johnson, Stefan Johnson, Maren Morris, Michael Pollack & Ali Tamposi

“Mi Camino” - Clément Ducol und Camille

Beste Musik

Volker Bertelmann - Konklave

Daniel Blumberg - The Brutalist

Kris Bowers - Der wilde Roboter

Clément Ducol, Camille - Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross - Challengers

Hans Zimmer - Dune: Part Two

