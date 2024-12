Gut gebrüllt, Löwe! „Mufasa“ war der größte Weihnachts-Hit

„Mufasa: Der König der Löwen“ beschert Disney ein Weihnachtswunder: Erstmals seit 2019 wieder mehr als 5 Milliarden Dollar Umsatz. „Alles steht Kopf 2“ war der Filmhit des Jahres.

Fünf Tage lang hielt „Sonic the Hedgehoge 3“ die Spitze der US-Kinocharts, aber just am 25. Dezember, also dem Tag an dem Santa Claus in Amerika für die Bescherung sorgt, wurde der blaue Trickfilm-Igel entthront. Und das nicht nur von Löwenkönig „Mufasa“, der mit 14,7 Millionen Dollar Kassa ein Plus von beachtlichen 105 Prozent zum Vortag erzielte, sondern überraschenderweise auch gleich vom Horror-Streifen „Nosferatu“ (11,5 Millionen).

© Disney

© Constantin Film

"Mufasa", der auch in Österreich in der Vorweihnachtswoche mit 707.000 Dollar Kassa „Vaiana 2“ (348.000) ausbremste, hält nun weltweit schon bei 200 Millionen Dollar Kassa.

© Disney

Das sind die erfolgreichsten Filme des Jahres:

1. Alles steht Kopf 2, 1,7 Milliarden Dollar



2. Deadpoll & Wolverine, 1,34 Milliarden



3. Ich - einfach unverbesserlich 4, 969 Millionen



4. Vaiana 2, 820 Millionen



5. Dune: Part 2, 714 Millionen



6. Wicked, 586 Millionen



7. Godzilla x Kong: The New Empire, 571 Millionen



8. Kung Fu Panda 4, 547 Millionen



9. Venom: The last Dance, 476 Millionen



10. Beetlejuice, Beetlejuice, 451 Millionen



Mit ein Grund warum Disney heuer als einziges Studio die magische 5-Milliarden-Dollar-Grenze übertroffen hat. Das erste Mal seit 2019. Dazu stellt man mit „Alles steht Kopf 2“ auch gleich den erfolgreichsten Film des Jahres: Fast 1,7 Milliarden Dollar Kassa.