× “Sonic”, “Heinzels” und “Mufasa” verkürzen die Wartezeit aufs Christkind

Schöne Bescherung in unseren Kinos. Die neuen Filmhits „Sonic The Hedgehog 3“, „Die Heinzels: Neue Mützen, neue Mission“ und „Mufasa: Der König der Löwen“ lassen nicht nur Kinderaugen glänzen.

Das Warten auf das Christkind. Gerade in den letzten Stunden vor der Bescherung eine Zerreißprobe für die Kinder. Zum Glück gibt’s im Kino Ablenkung: Rechzeitig zu den Weihnachtsfeiertagen startet das coole Abenteuer „Neue Mützen, neue Mission“ der Trickfilm-Bande „Die Heinzels“. Und das in vielen heimischen Kinois schon ab 10 Uhr früh. Dazu gibt’s die Familiengerechten Hitfilme „Vaiana 2“, „Mufasa: Der König der Löwen“ und „Sonic The Hedgehodg 3“, das nach Topstart in den USA mit 62 Millionen Dollar Kassa, nun auch bei uns schon ab 24. Dezember zur Kinokrone greift.

© Constantin Film

© Constantin Film

© Constantin Film ×

Die Story verspricht viel Action: denn der blaue Stacheligel Sonic bekommt es mit einem ganz neuen Gegner zu tun: dem bösen Hedgehog Shadow. Er hat eine ähnliche Vergangenheit. Nur keine Freunde, kein Zuhause und keine Familie. Diese Verbitterung macht ihn und seine schier unvorstellbaren Kräfte umso gefährlicher für alle, die sich ihm in den Weg stellen. Es gibt nur einen Weg, ihn zu bezwingen: Sonic muss sich mit seinem Erzfeind Dr. Ivo Robotnik zusammentun.

© Tobis Film

© Akkord Film/Tobis

© Akkord Film/Tobis ×

Übernehmen bei Sonic im englischen Original u.a. Jim Carrey (Robotnik), Idris Elba (Knuckles) und Keanu Reeves (Shadow) die Stimmen, so sind auch bei „Die Heinzels: Neue Mützen, neue Mission“ die Sprechrollen prominent besetzt. Auch weil eine coole Wiener Heinzelmannbande, für die u.a. Paul Pizzera, Hilde Dalik oder Michael Ostrowski die Stimme erheben, das mutige Heinzelmädchen Helvi in jede Menge Abenteuer verwickelt und damit nicht nur ihrer Familie, sondern auch der taffen Kommissarin Lanski das Leben schwer macht. „Der Film ist rührend aber nicht im Sinne von Mitleidig,“ so Pizzera, Wir bauen in eine süße Geschichte über Identitätsfindung viel Lokalkolorit ein. Eine coole Mischkulanz mit österreichischem Schmähfaktor."

© Disney

© Tobis Film

© Akkord Film/Tobis ×

© Disney ×

Auch bei „Mufasa“, der Fortsetzung zu Disneys Realfilm-Remake „Der König der Löwen" von 2019, stehen Heldentaten im Vordergrund. Der Affe Rafiki erzählt der kleinen Löwen-Tochter Kiara die bewegende Geschichte von Simbas Vater Mufasa. Ihrem legendären Opa Mufasa, der vom Waisen und orientierungslosen Außenseiter zum weisen Anführer der Löwen aufstieg.