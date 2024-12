Robbie Williams beschert uns ein kleines Weihnachts-Wunder: Frühstart für "Better Man"!

Robbie Williams legt uns seinen Film „Better Man“ unter den Christbaum! Das affengeiles Biopic kommt bereits ab 26. Dezember als Previews in unsere Kinos.

Eigentlich sollte erst das neue Jahr mit einem absoluten Kino-Kracher starten: Ab 2. Jänner macht sich Robbie Williams in seinem emotionalen Biopic „Better Man“ zum Affen. Und das im wahrsten Sinne. Der Pop-Superstar wird dabei nämlich von einem KI-Chimpansen gedoubelt. Und das oscarreif. Sowohl die bahnbrechenden „Visual Effects“ als auch der neue Hit „Forbidden Road“ stehen ja auf der Oscar-Shortlist.

Jetzt können heimische Fans bereits eine Woche früher mit Robbie lachen, weinen und abrocken! Denn bereits am 26. und am 27. Dezember steigen landesweit in den Cineplexx Kinos die Previews. Auch in der spannenden Originalversion, bei der Robbie höchstpersönlich den Erzähler spricht!

„Das ist mein wichtigstes Projekt seit „Angels“, erklärt Robbie sein Biopic „Better Man“, bei dem er auch seine dunkelsten Seiten zeigt: Drogen, Groupies und als „Alptraum-Lover“ von Nicole Appleton. „Zum Glück bin ich längst nicht mehr der Scheißkerl aus dem Film!“

Cool: ab 27. Dezember gibt es auch den heißersehnten Soundtrack rund um den brandneuen Hit „Forbidden Road“, für den Hymnen wie „Feel“, „Angels“, "Rock DJ" oder „Let Me Entertain You“ neu aufgenommen wurden.