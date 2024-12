× Kino-Duell: „Mufasa: Der König der Löwen“ will „Vaiana 2“ vom Thron stoßen

Seit drei Wochen hält „Vaiana 2“ die Spitze der Kino-Charts. Doch jetzt nimmt „Mufasa“ Kurs auf Platz 1.

Über 240.000 Kinobesucher haben den Trickfilm „Vaiana 2“ bereits gesehen. Davon allein wieder 46.000 am letzten Wochenende. Der größte Hit in der Vorweihnachtszeit, an dem sich auch der weltweit gefeierte Muscial-Hit „Wicked“, der bislang erst 45.000 Besucher in unsere Kinos lockte, die Zähne ausbiss.

© Disney ×

© Disney

Doch jetzt wackelt Platz 1, denn mit „Mufasa“ wird sowohl die Vorgeschichte als auch die Herrschaft von „Der König der Löwen“ erzählt. Und damit wollen ja viele Eltern ihren Kindern die Wartezeit auf das Christkind verkürzen.

Die Story ist mindestens so berührend wie das Original: Kiara, die Tochter von Simba und Nala, sorgt sich um ihre Eltern und kann sie nicht finden. Doch Timon und Pumbaa sowie Rafiki lenken sie mit einer Geschichte über ihren legendären Großvater Mufasa ab. In Rückblenden erzählen sie von seinem aufregenden Leben. Auch als Waise bei einem fremden Löwenrudel, auf der Suche nach dem sagenumwobenen Ort Milele oder bei einem erbitterten Konkurrenzkampf.

© Getty Images ×

Beyoncé spricht im Original Nala. Ihrer Tochter Blue Ivy leiht Kiara die Stimme.

Der neue Disney-Hit ist fotorealistisch animiert und wartet in der Original-Version auch mit Beyoncé (Nala), ihrer Tochter Blue Ivy (Kiara), Mads Mikkelsen (Simba) oder Aaron Pierre (Mufasa) als Sprecher auf.