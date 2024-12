× „Wicked“ sagt jetzt „Vaiana 2“ den Kampf an

„Vaiana 2“ legte bei uns den besten Kinostart des Jahres hin und begeisterte auch am Wochenende wieder 62.000 Kinobesucher. Jetzt haben Cynthia Erivo und Ariana Grande mit "Wicked" Platz 1 in Sinn!

In den USA hat die bunte Musicalverfilmung „Wicked“ mit bislang 333 Millionen Dollar Kassa bereits „Vaiana 2“ (308 Millionen) übertroffen. Und das, obwohl die Vorgeschichte zum „Zauberer von Oz“ um satte sieben Tage kürzer im Kino lief. Jetzt sagen Cynthia Erivo und Ariana Grande auch bei uns der coolen Trickfilm-Abenteurerin den Kampf an.

© Universal Pictures ×

© Disney ×

Es wird kein leichtes Unterfangen: „Vaiana 2“ feierte in Österreich mit über 100.000 Kinobesuchern und 1,09 Millionen Euro Kasse das erfolgreichste Startwochenende des Jahres und hält nach 15 Tagen schon bei rund 200.000 Zusehern. Allein letztes Wochenende waren wieder 62.000 „Vaiana“-Fans im Kino. Eine Zahl die Insider auch für „Wicked“ prognostizieren.

© Disney ×

© Disney ×

"Vaiana 2“ (o.) liegt bei uns seit 2 Wochen auf Platz 1. Das will "Wicked" (u.) ändern

© Universal Pictures ×

© Universal Pictures ×

.In Deutschland schaut das Rennen etwas anders aus, dort trauen die Experten von Insidekino.de „Wicked“ am Wochenende zwischen 300.000 und 375.000 Besuchern zu. „Vaiana 2“, das bereits am 13. Dezember die magische Marke von 2 Millionen Kinobesuchern knackte, hat indes alleien für Samstag und Sonntag schon wieder über 475.000 Tickets verkauft.