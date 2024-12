× „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ wird jetzt zum Bond-Film

Seit 1955 lässt der Musical-Fantasyfilm „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ nicht nur Kinderaugen glänzen. Jetzt arbeiten die Macher der Bond Filme und die Amazon Studios an einem Remake.

Seit 1968 Kult und auch jetzt wieder als Weihnachts-Hit in unseren Programm-Kinos. Z.b. am 24. Dezember um 10 Uhr im Wiener Gartenbaukino. Die Rede ist natürlich von „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“, einem der großartigsten britischen Musical-Fantasyfilme mit dem schrägen Erfinder Caractacus Potts (Dick Van Dyke) der für seine Kinder Jeremy und Jemina ein Schrottplatz-Auto zum Wunder-Vehikel „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ restauriert und damit bei unzähligen Abenteuern das Herz der Fabrikatentochter Truly Scrumptious (Sally Ann Howes) erobert. Sehr zum Missfallen des bösen Baron Bomburst (Gert Fröbe)

© United Artists ×

© United Artists ×

Eine Story die seit über 55 Jahren Jung und Alt begeistert. Jetzt arbeiten die Amazon MGM Studios in Zusammenarbeit mit der James Bond Machern von „Eon Productions“ an einem Remake. Das berichten u.a. die US-Branchenblätter „Deadline Hollywood“ und „Variety“. Der Film befindet sich in der frühen Entwicklungsphase. Führungskräfte von Eon, u.a. Bond-Produzentin und Barbara Broccoli und Michael Wilson sowie Amazon, treffen sich derzeit mit potenziellen Autoren und Regisseuren. Der Film soll 2026 in die Kinos kommen.