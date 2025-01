× »Konklave« lässt uns auf BAFTA hoffen

Vatikanthriller "Konklave" führt Nominiertenfeld der BAFTA-Filmpreise an. Der Film des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Berger hat 12 Gewinnchancen

Die Oscar-Nominierungen wurden wegen der Brände in Los Angeles auf 23. Jänner verschoben. Auch der Termin der Gala (2. März) wackelt. Das britische Pendant BAFTA geht indes wie geplant am 16. Februar über die Bühne und lässt auch uns ein bisschen mitzittern: der österreichisch-schweizerische Regisseur Edward Berger, der schon 2023 mit seiner Romanverfilmung "Im Westen nichts Neues" sieben Trophäen abräumen konnte, führt mit "Konklave" das Nominierungsfeld an: der Vatikanthriller hat gleich 12 Gewinnchancen und weist damit sogar den Globe-Abräumer Emilia Pérez (11) in die Schranken.

© Getty Images ×

Edward Berger (o.r. mit Ralph Fiennes) ist mit "Konklave" Top-Favorit beim BAFTA

© LEONINE Studios ×

"Konklave" hat u.a. Aussichten auf Ehrungen als für die beste Regie für Hauptdarsteller Ralph Fiennes und Nebendarstellerin Isabella Rossellini. Sowie als bester Film, wo auch der vorjährige Cannes-Gewinner "Anora", das dreieinhalbstündigenDrama "The Brutalist" das Bob-Dylan-Biopic "Like A Complete Unknown" und natürlich "Emilia Pérez" nominiert sind.