"Avatar 3" bringt 2 neue Völker und clevere Action

Am 17. Dezember bringt James Cameron den 3. Teil von Avatar in unsere Kinos. Jetzt verrät er dazu die ersten Details.

„Dieser Film wird ihr Blut in Wallung bringen. Wir haben ein paar wirklich clevere Action-Einlagen.“ Regisseur James Cameron verrät die ersten Details zum dritten Avatar-Film Feuer und Asche, der ab 17. Dezember den Erfolgsrun der Vorgänger Avatar (2.9 Milliarden Dollar Kassa, 2009) und The Way Of Water (2, 3 Milliarden, 2022) fortsetzen soll. Dabei will er die Kino-Besucher „an Orte führen, die sie nicht erwarten“. Die sich aber trotzdem „angemessen anfühlen“.

© Getty Images ×

James Cameron (o.) liefert 3. Teil von "Avatar"

© AP

Die über dreistündige (!) Story verspricht Hochspannung: Jake (Sam Worthington) und seine Familie leben im Wasserreich des Metkayina-Clans. Doch General Miles Quaritch (Stephen Lang) hat überlebt und er sinnt weiterhin auf Rache. Dazu gibt‘s zwei neue Na’vi-Völker: den Ash-Clan und die Wind Trader.