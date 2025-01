„Emilia Pérez“, "The Brutalist" und „Wicked“ sind die Oscar-Favoriten

Die Oscar-Nominierungen sind da. Wie erwartet geht das Drogen-Kartell-Musical „Emilia Pérez“ am 2. März als größter Favorit ins Renne: 13 Nominierungen. Um 3 mehr als "Wicked“ und "The Brutalist"

Mit 6 Tagen Verspätung wegen der verheerenden Brände in Los Angeles haben Schauspielerin Rachel Sennott und Comedian Bowen Yang Donnerstag Nachmittag endlich die Oscar-Nominierungen verkündet und dabei gab’s, wie erwartet, wenig Überraschungen: das Drogen-Kartell-Musical „Emilia Pérez“ geht mit gleich13 Nominierungen vor „Wicked“ und "The Brutalist" (je 10) am 2. März als großer Favorit ins Oscar Rennen und könnte damit den Rekord von „Ben Hur“, „Titanic“ und „Der Herr der Ringe: die Rückkehr des Königs“, die je 11 Oscars gewannen, brechen.

Die Oscar-Nominierungen 2025:

Bester Film

Anora

Der Brutalist

Like a Complete Unknown

Konklave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Für immer hier

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Beste Regie

Jacques Audiard - Emilia Pérez

Sean Baker - Anora

Brady Corbet - Der Brutalist

James Mangold - Like a Complete Unknown

Coralie Fargeat - The Substance

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - Für immer hier

Bester Hauptdarsteller

Adrien Brody - Der Brutalist

Timothée Chalamet - Like a Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice

Beste Nebendarstellerin

Monica Barbaro - Like a Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - Der Brutalist

Isabella Rossellini - Konklave

Zoe Saldana - Emilia Pérez

Bester Nebendarsteller

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - Like a Complete Unknown

Guy Pearce - Der Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice

Bester internationaler Film

Emilia Pérez (Frankreich)

Flow (Lettland)

Für immer hier (Brasilien)

Das Mädchen mit der Nadel (Dänemark)

Die Saat des heiligen Feigenbaums (Deutschland)

Bester Filmsong

"El Mal" aus Emilia Pérez

"The Journey" aus The Six Triple Eight

"Like A Bird" aus Sing Sing

"Mi Camino" aus Emilia Pérez

"Never Too Late" aus Elton John: Never Too Late

Obwohl es der österreichische Beitrag „Des Teufels Bad“ nicht einmal auf die Shortlist für den „Besten ausländischen Film“ schaffte, dürfen wir am 2. März trotzdem mitzittern: Der österreichisch-schweizerische Regisseur Edward Berger, der schon 2023 mit seiner Romanverfilmung "Im Westen nichts Neues" vier Oscars abräumen konnte, ist für den opulenten Vatikan-Thriller „Konklave“ gleich 8 mal nominiert.

Aber - und das ist eine der großen Überraschungen - leider nicht als bester Regisseur. Auch Trent Reznor und Atticus Ross, die für den Filmscore "Challengers" noch den Golden Globe gewannen, wurden übergangen. Ebenso Angelina Jolie ("Maria"), Daniel Craig ("Queer") und Denzel Washington ("Gladiator 2"). Dafür darf Demi Moore für ihre Rolle in "The Substance" nach dem "Globe" nun auch auf ihren ersten Oscar hoffen. Die Konkurrenz ist freilich groß: Cynthia Erivo (“Wicked"), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), Mikey Madison (“Anora”) und Fernanda Torres (“I’m Still Here”).

Spannend: die Nominierten für den „Besten Filmsong", u.a. Elton John, werden heuer erstmals nicht mit ihren Oscar-Hits live auftreten. Stattdessen gibt es Künstlerporträts. Darüber hinaus will die Academy am 2. März auch mit einem Special auf die verheerenden Waldbrände hinweisen: „Wir werden über die jüngsten Ereignisse nachdenken und gleichzeitig die Stärke, Kreativität und den Optimismus hervorheben, die Los Angeles und unsere Branche auszeichnen.“ so die Academy Präsidenten Janet Yang und Bill Kramer.

Die 97. Academy Awards werden am 2. März im Dolby Theatre von Los Angeles erstmals unter der Moderation von US-Talkshow-Legende Conan O’Brien vergeben. Die Ehrenoscars gehen Castingregisseurin Juliet Taylor, Richard Curtis und James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli. Sowie posthum an Quincy Jones.