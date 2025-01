"Mother's Baby" und Co. - Österreich rockt die Berlinale

Am13. Februar startet die 75. Berlinale: Die Grazer Regisseurin Johanna Moder ist mit "Mother's Baby" im Wettbewerb

Die österreichische Regisseurin Johanna Moder ist im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale: Die gebürtige Grazerin wird in Berlin ihren neuesten Film "Mother's Baby" (Mutterglück) vorstellen, für den sie gemeinsam mit Arne Kohlweyer das Drehbuch verfasst hat. Neo-Intendantin Tricia Tuttle hat am Dienstag das Programm vorgestellt. In die neue Debütschiene "Perspectives" schaffte es der Österreicher Florian Pochlatko mit "How to be Normal and the Odness of the Other World".

Johanna Moder (o.) nimmt in Berlin Kurs auf den "Bären"

Insgesamt rittern 19 Filme von 13. bis 23. Februar um den Goldenen Bären sowie die weiteren Auszeichnungen. Darunter finden sich etwa das biografische Musikdrama "Blue Moon" von US-Regisseur Richard Linklater über den Broadway-Komponisten Lorenz Hart, aber auch neue Arbeiten vom früheren Bären-Gewinner Radu Jude ("Kontinental '25") oder dem südkoreanischen Filmemacher Hong Sang-soo, der "What Does that Nature Say to You" zum Festival bringt. Moder erzählt in "Mother's Baby" von Julia, die nach einer traumatischen Geburt Zweifel hat, dass mit ihrem Baby alles stimmt. Neben Marie Leuenberger in der Hauptrolle ist auch der dänische Schauspielstar Claes Bang zu erleben.

Austro-Hits: "Welcome Home Baby" (o.) und "How to be Normal and the Oddess of the Other World"

Neben "Mother's Baby" ist Österreich bei der Berlinale stark vertreten: Andreas Prochaska eröffnet mit seinem neuen Film "Welcome Home Baby" die Sektion Panorama und Florian Pochlatkos Film "How to be Normal and the Oddess of the Other World" ist im Programm der Sektion Perspectives.

Tom Tykwer feiert Kino-Comeback mit "Das Licht".

Eröffnet wir die 75. Berlinale von der deutsch-französische Produktion "Das Licht"- Tom Twyker, der mit "Lola rennt" oder "Das Parfüm" Riesenerfolge feierte kehrt damit nach acht Jahren Pause ins Kino zurück. Nach seinem letzten Spielfilm "Ein Hologramm für den König" hat er sich ja vier Staffel lang um die Erfolgs-Serie "Berlin Berlin" gekümmert.