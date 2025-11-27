In 10 Minuten zum Festtagslook: 3 schnelle Frisuren für die Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier steht an und Sie haben noch keine Idee, wie Sie Ihre Haare stylen sollen? Kein Problem! Wir haben die perfekten, blitzschnellen Frisuren, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen und das ohne stundenlang vor dem Spiegel zu stehen oder mit Haarspangen zu kämpfen.

In der festlichen Weihnachtszeit gibt es unzählige Anlässe, bei denen wir glänzen wollen, sei es die Weihnachtsfeier im Büro oder das gemütliche Familienfest an Heiligabend. Neben einem glamourösen Festtagslook darf natürlich auch die passende Frisur nicht fehlen. Doch wer hat schon Zeit und Lust, stundenlang vor dem Spiegel zu verbringen? Keine Sorge, das muss nicht sein! Mit unseren schnellen und einfachen Frisuren-Ideen sind Sie im Handumdrehen bereit für den großen Auftritt.

Soft Wave Bun

Diese Frisur kombiniert lässige Wellen mit einem lockeren Knoten, ideal, wenn Sie festlich, aber nicht übertrieben gestylt aussehen wollen. Sie wirkt so, als hätten Sie sich kaum Mühe gemacht und doch ist sie der perfekte Look für die Weihnachtsfeier! So geht’s:

Gehen Sie mit den Fingern locker durch Ihr Haar, ohne Bürste! So bleibt die natürliche Struktur erhalten. Binden Sie Ihr Haar zu einem lockeren Zopf, am besten tief im Nacken oder knapp darüber. Wickeln Sie den Zopf zu einem weichen Knoten und fixieren Sie ihn mit einem Haargummi, nicht zu straff, damit der Look locker bleibt. Ziehen Sie ein paar Strähnen heraus und lassen Sie diese weich ins Gesicht fallen.

Fertig! Ein festlicher Look, der Sie auf der Weihnachtsfeier strahlen lässt und das in weniger als 10 Minuten!

Spangen-Statement

Mit Spangen können Sie jede Frisur im Handumdrehen aufpeppen. Besonders im Trend: Mermaid Waves, die Sie mit funkelnden Haarspangen oder Haarreifen kombinieren. Ob Perlen, Glitzersteine oder festliche Schriftzüge, die richtige Spange setzt Ihre Wellen gekonnt in Szene und sorgt für einen extra Glamour-Faktor. So geht’s:

Stylen Sie Ihre Haare zu weichen Wellen, ganz einfach mit einem Lockenstab oder durch Flechten. Wählen Sie dann extravagante Haarspangen oder einen Haarreifen, die Ihre Wellen betonen. Perlen oder Glitzer sehen besonders festlich aus. Tipp: Stecken Sie die Haare an der Seite hinters Ohr, damit die Spangen noch mehr zur Geltung kommen.

Geschenkschleife im Haar

Wer sagt, dass Geschenkbänder nur zum Verpacken von Präsenten gut sind? Geschenkband ist auch das perfekte Accessoire für Ihre festliche Frisur! So geht’s:

Binden Sie einen klassischen Pferdeschwanz und fixieren Sie ihn mit einem Haargummi. Wickeln Sie ein Geschenkband um den Pferdeschwanz und binden Sie eine große Schleife oben drauf. Alternativ können Sie auch zwei Zöpfe machen und die Geschenkband-Schleifen als Haargummis verwenden.

Mit diesen schnellen Frisuren sind Sie für jede Weihnachtsfeier gerüstet und das ohne viel Aufwand!