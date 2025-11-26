Graue Tage, strahlende Haut: Die besten Beauty-Tricks für den Winter-Glow

Die Tage werden kürzer, der Himmel grauer und die Haut verliert ihre Frische. Doch keine Sorge! Wir verraten die besten Make-up-Tricks, mit denen Sie sich im Nu den ultimativen Glow zaubern. Denn auch bei Minusgraden und Schneeregen muss der Teint nicht blass und müde aussehen.

In der kalten Jahreszeit verändern sich nicht nur unsere Outfits, sondern auch unsere Beauty-Routine. Während wir im Sommer von der Sonne glänzen, sorgt die trockene Winterluft dafür, dass unsere Haut matt und fahler wirkt, denn die niedrige Luftfeuchtigkeit und die Kälte entziehen der Haut die Feuchtigkeit und lassen sie weniger strahlen.

Doch auch im Winter wollen wir nicht auf einen strahlenden Glow verzichten! Damit der frische Teint nicht erst mit den ersten Sonnenstrahlen im Sommer zurückkehrt, haben wir ein paar geniale Beauty-Tricks parat, mit denen Sie Ihrem Gesicht auch bei eisigen Temperaturen einen strahlenden Glanz verleihen.

Die perfekte Basis: Strahlend schön durch den Winter

© Getty Images

Der Winter fordert viel von unserer Haut. Trockene Heizungsluft, ständige Temperaturschwankungen und wenig Sonne, da braucht der Teint dringend extra Pflege. Gönnen Sie Ihrer Haut eine Extraportion Aufmerksamkeit mit milden Peelings und pflegenden Feuchtigkeitsmasken, die die Haut intensiv durchfeuchten. Die perfekte Grundlage? Ein glowy Primer! Er schenkt Ihrer Haut einen natürlichen Schimmer, der für den ganzen Tag hält.

Weniger ist mehr: Die Winter-Make-up-Regel

Im Winter sollte man es mit der Foundation nicht übertreiben. Ein dickes Make-up kann schnell wie eine Maske wirken und die Haut nur austrocknen. Tragen Sie stattdessen etwas Concealer an den dunklen Stellen auf und ein Hauch Foundation für einen ebenmäßigen Teint.

Achten Sie zudem darauf, dass Sie eine etwas hellere Foundation-Nuance wählen als im Sommer, da die Haut im Winter meist etwas blasser ist. Besonders wichtig ist es, das Make-up zu fixieren, entweder mit einem Fixing Spray oder transparentem Puder. So bleibt der frische Look den ganzen Tag erhalten, ohne dass es sich absetzt oder an Schal und Pulli abfärbt.

Highlighter für den ultimativen Glow

Einer der besten Beauty-Tipps für den Winter: Highlighter! Diese Wunderwaffe sorgt sofort für strahlende Akzente und lässt den Teint frisch und lebendig wirken. Tragen Sie Highlighter sparsam auf die höchsten Punkte des Gesichts auf – unter den Augenbrauen, in den Augenwinkeln und auf den Wangenknochen. Ein kleiner Schimmer lässt das Gesicht sofort jugendlich und vital wirken.

Winter-Blush

Nichts verleiht dem Teint mehr Frische als Blush! Im Winter sollten Sie auf zarte Rosatöne setzen, die direkt auf den Wangenknochen aufgetragen werden. Das hebt die Apfelbäckchen hervor und zaubert einen frischen Look. Wer es noch verspielter mag, kann mit einem Hauch Blush auf dem Nasenrücken und der Nasenspitze noch mehr Frische ins Gesicht bringen. Keine Angst vor zu viel Farbe: ein bisschen Pink macht sofort wach und lässt den Winterblues vergessen!