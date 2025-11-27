Weihnachts-Dessous 2025: Diese Trends bringen den Schnee zum Schmelzen

Ob funkelnd, feuerrot, zart verspielt oder edel dunkel – 2025 wird Weihnachten sinnlicher als je zuvor.
2025 ist das Angebot so verführerisch wie lange nicht: Glitzer-Explosionen, Spitzen-Träume und bordeauxrote Eleganz prägen die Wäsche-Kollektionen – und vor allem eines zeigt sich deutlich: Dessous sind längst nicht mehr nur für drunter gedacht. Sie werden zum Fashion-Statement, zum Geschenk voller Selbstliebe und zum perfekten Mood-Booster in der dunklen Jahreszeit.
Victoria’s Secret, Intimissimi und Sloggi interpretieren die vier heißesten Weihnachts-Trends dabei völlig unterschiedlich. Von Engel-Glamour über italienische Sinnlichkeit bis hin zu ultrabequemem Festtags-Style ist alles dabei.
Funkelnd, feminin & festtauglich: Die Dessous-Trends für Weihnachten 2025
1. Trend: GLITZER – Mehr ist mehr!
Weihnachten ohne Funkeln? Unvorstellbar! Diesen Winter glitzert es in den Dessous-Regalen wie ein Disco-Ball.
Victoria’s Secret
VS setzt heuer auf Glamour pur: Irina Shayk macht’s vor und zeigt ein heißes Set aus Push-up-BH und passender Panty, das über und über mit funkelnden Strasssteinchen besetzt ist.
Intimissimi
© Intimissimi
Die Linie „Girls Wanna Glisten“ bringt den edlen Glow in Form eines schwarzen Samt-Bodysuits, verziert mit funkelnden Strassdetails. Festlich, dramatisch – und genau richtig für ein sinnliches Christmas-Dinner zu zweit.
Sloggi
Bei Sloggi trifft „Zero Feel“ auf Festtags-Glamour: Ein glitzerndes Two-Piece in der saisonalen Farbe Black Combination beweist, dass Komfort und Sparkle kein Widerspruch sind.
2. Trend: ROTE DESSOUS, DIE AUCH ALS TOP FUNKTIONIEREN
Rot ist die unbestrittene Weihnachtsfarbe – und dieses Jahr darf sie nicht nur drunter, sondern auch drüber getragen werden.
Victoria’s Secret
Das Label liefert ein durchsichtiges Top, das raffiniert unter einem Spitzen-Bralette sitzt. Ein Maschendetail sorgt für den ultimativen „Nice & Naughty“-Look – ideal auch als Party-Top unter einem Blazer.
Intimissimi
Das dunkelrote Bustier-Top setzt das Dekolleté perfekt in Szene – sinnlich, aber edel. Perfekt für alle, die ihre Lingerie als Fashion-Piece stylen wollen.
Sloggi
Ein knallroter Bodysuit in der Farbe „Shanghai Red“ holt das Maximum aus dem Trend heraus und ist absolut ausgehtauglich. Sloggi zeigt, dass Komfort auch sexy sein kann.
3. Trend: ROTER SPITZEN-LUXUS
Von klassisch-verführerisch bis modern-sophisticated: Rote Spitze ist DER Holiday-Klassiker. 2025 aber mit modischem Upgrade.
Victoria’s Secret
VS kombiniert Spitze mit Funkelfaktor: Ein BH-und-Panty-Set aus roter Glitzer-Spitze sorgt für den ultimativen Engel-Moment.
Intimissimi
Die Linie „La Femme Fatale“ interpretiert den Trend als trägerlosen Bralette mit starker, grafischer Spitze. Weiblich, kraftvoll und wahnsinnig elegant.
4. Trend: BORDEAUX
Die Trendfarbe Bordeaux ist der sophisticated Holiday-Ton und wirkt geheimnisvoll, warm und edel.
Victoria’s Secret
Minimalismus trifft Sinnlichkeit: Victoria's Secret zeigt ein schlichtes, aber unglaublich elegantes Set in tiefem Bordeauxrot.
Intimissimi
Ein transparentes Top mit zarten Spitzendetails bringt den Trend in seiner luxuriösesten Form zur Geltung.
Sloggi
Auch hier bleibt es comfy-chic: Ein bordeauxfarbenes Zero-Feel-Set, weich, clean und wie eine zweite Haut. Für alle, die auch an Weihnachten auf Wohlfühlfaktor setzen.