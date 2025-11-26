Alles zu oe24VIP
Black Friday 2025: Diese überraschenden Labels haben richtig gute Deals
© Nobody's Child - Furla - Sister Jane

Shopping-Tipp

Black Friday 2025: Diese überraschenden Labels haben richtig gute Deals

26.11.25, 15:33
Teilen

Der Black Friday 2025 startet! Wir haben die überraschendsten Labels gecheckt, bei denen richtig gute Rabatte warten: Von stylischen Taschen über Sportswear bis hin zu Schmuck und Beauty-Hits.

In nur zwei Tagen geht es wieder los: Der Black Friday 2025 steht vor der Tür und mit ihm die Jagd nach den besten Deals. Klar, man denkt zuerst an die üblichen Verdächtigen, aber unsere Redaktion hat schon ein paar Überraschungs-Labels ausgemacht, bei denen Sie sich richtig coole Pieces sichern können. 

Unsere Black-Friday-Favoriten für dieses Jahr: 

  • Nobodys Child: -25% auf alles - perfekt, um den Kleiderschrank mit modernen Basics aufzufrischen. 
  • Charles & Keith: Taschen zwischen 20-30% Rabatt, Schuhe bis zu 50% - stylische Accessoires für jede Gelegenheit.
  • Furla: Bis zu 50% Rabatt - italienischer Luxus, der bezahlbar wird.
  • Damson Madder: Bis zu 40% off - elegante, zeitlose Stücke, die nie aus der Mode kommen.
  • Nike, Under Armour & Adidas: Bis zu 50% auf ausgewählte Produkte - Sportswear, die Lust auf Bewegung macht.
  • On: Jetzt 30% auf ausgewählte Modelle und Kleidung. Perfekt für alle Laufsport-Fans.
  • Christ: Bis zu 50% Rabatt auf Schmuck - da funkeln die Feiertage schon vorab.
  • Mytheresa: Bis zu 50% auf ausgewählte Designer-Produkte - für alle, die ein Stück Luxus ergattern wollen.
  • Dyson Airwrap: 100 Euro sparen - für den glamourösen Haarstyling-Moment zuhause.
  • Pandora: 30% auf ausgewählte Produkte - charmante Schmuckstücke für jede Gelegenheit.
  • Sister Jane: 30% auf alles - verspielte, romantische Kleider für besondere Momente.
  • Les Jumelles: Das belgische Label überzeugt mit stylishen Looks - Take 2 und 20% off auf ausgewählte Stücke.
  • Rouje Paris: Bis zu 40% Rabatt - französischer Chic für die Fashionistas unter Ihnen. 

Unsere Black-Friday-Favoriten

  Charles & Keith
    Charles & Keith
  Nobody's Child
    Nobody's Child
  Furla
    Furla
  Damson Madder
    Damson Madder
  Christ
    Christ
  Ganni über Mytheresa
    Ganni über Mytheresa
  Dyson Airwrap
    Dyson Airwrap
  Pandora
    Pandora
  Sister Jane
    Sister Jane
  Les Jumelles
    Les Jumelles
  Rouje Paris
    Rouje Paris

© Charles & Keith

© Nobody's Child

© Furla

© Damson Madder

© Christ

© Mytheresa

© Dyson

© Pandora

© Sister Jane

© Les Jumelles

© Rouje Paris

Also, wenn Sie schon das Gefühl haben, den Einkaufswagen zu füllen: ruhig Blut. Black Friday startet offiziell in zwei Tagen, und diese Deals sind definitiv heiß.

