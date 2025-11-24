Black Friday 2025: So bereiten Sie sich optimal auf den Shopping-Tag vor

Für Fashionistas ist Freitag, der 28. November rot im Kalender markiert. Denn der Black Friday ist alljährlich ein genialer Tag, um Schnäppchen zu machen. Mit Plan und Budget holen Sie sich Deals, die sich wirklich lohnen, ohne dass Sie später auf ein Meer von Fehlkäufen blicken.

Bereits seit letzter Woche trudeln die Black Friday-Newsletter im Postfach ein. „-20% auf ALLES“, „-10% auf New Arrivals“, „-30% auf Herbst- und Wintermode“. Hobby-Shopper erleben jedes Jahr hautnah mit, wie chaotisch, verlockend, und manchmal auch teuer der Black Friday werden kann. Aber mit der richtigen Vorbereitung sparen Sie nicht nur richtig Geld, sondern auch Nerven.

Hier kommt unser persönlicher Guide, wie Sie den Shopping-Feiertag wie ein Profi meistern.

1. Machen Sie sich eine Wunschliste (und bleiben Sie dabei!)

Seien wir ehrlich: Genau jetzt ist die Zeit, in der Ihnen jeder Online-Shop glaubhaft machen will, dass Sie dringend noch eine neue Mascara, drei Paar Boots und die zehnte Jogginghose brauchen. Deshalb: Schreiben Sie sich vorher eine klare Liste mit Dingen, die Sie wirklich wollen oder brauchen – sei es ein Wintermantel, ein Dyson-Dupe oder ein Weihnachtsgeschenk für die beste Freundin.

2. Setzen Sie sich ein Budget – und tracken Sie Ihre Ausgaben

Ein Budget schützt vor Spontankäufen, die Sie später bereuen. Am besten legen Sie sich eine Summe fest und notieren sich jede Bestellung direkt am Smartphone.

Pro-Tipp: Überlegen Sie sich eine Mix-Summe aus „brauche ich“ und „will ich“, z.B. 70% Essentials für den Haushalt, 30% Treat-Yourself.

3. Legen Sie sich schon vorher Accounts und Wunschkörbe an

Viele Deals sind nur für kurze Zeit verfügbar oder direkt ausverkauft. Wenn Sie Ihre Wunschprodukte schon im Warenkorb haben, sparen Sie sich das hektische Rumklicken – und reduzieren das Risiko, dass Sie aus Stress einfach irgendwas kaufen.

Nice to know: Manche Shops zeigen Ihnen sogar schon vorab, welche Produkte reduziert werden.

4. Preise vergleichen lohnt sich

Nur weil „-50 %“ draufsteht, heißt es nicht, dass es wirklich ein Deal ist. Nutzen Sie Preisvergleichsseiten oder Browser-Add-ons, um zu sehen, ob der Rabatt echt ist. Achtung: Viele Händler erhöhen kurz vor Black Friday die Preise – klassisches Marketing.

5. Lassen Sie sich nicht von Countdowns stressen

Limited Offers und Timer sind psychologische Tricks. Dieses künstliche „Schnell, bevor es weg ist!“ führt fast immer zu Fehlkäufen.

6. Abmelden von Newslettern – oder zumindest für die Black Week muten

Newsletter sind so ziemlich die Impulskauf-Falle Nummer eins. Zumindest für die Black-Friday-Woche sollten Sie sie stummschalten, damit Sie nicht bei jeder -20% Push-Nachricht schwach werden.

7. Qualität statt Quantität priorisieren

Vor allem Mode-Stores locken mit Ultra-Schnäppchen. Fragen Sie sich: Wie oft tragen Sie die Teile, die sie rein wegen des Preises gekauft haben?

Investieren Sie stattdessen lieber in:

hochwertige Basics

einen guten Mantel

Cashmere

Beauty-Produkte, die Sie sowieso regelmäßig kaufen

8. Machen Sie es sich bewusst unromantisch

Erstellen Sie eine kühle, sachliche Entscheidungsliste:

„Werde ich dieses Teil mindestens 20 Mal tragen?“

„Habe ich etwas Ähnliches bereits?“

„Kann ich es in mehrere Outfits integrieren?“

Wenn Sie auf zwei dieser Fragen „Nein" antworten: Finger weg.

9. Planen Sie auch den After Black Friday

Viele Rücksendungen sind kostenpflichtig oder kompliziert. Checken Sie daher unbedingt vorher die Rückgabebedingungen – sie ändern sich an Aktionstagen oft. Und: Manche Shops haben am Cyber Monday noch bessere Preise. Ein bisschen Geduld kann sich also auszahlen.

10. Belohnen Sie sich bewusst

Black Friday muss nicht geizig sein – nur smart. Wenn Sie sich belohnen möchten, wählen Sie ein Teil, an dem Sie langfristig Freude haben: z.B. eine hochwertige Handtasche, edle Boots oder Ihr Lieblingsparfum im XXL-Format.