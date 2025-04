So schöpft Prinzessin Kate wieder Kraft

Die dreifache Mutter, die sich wegen einer Krebserkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, trat jetzt im Rahmen eines Pfadfinder-Treffens einmal mehr öffentlich auf. Die Szene: Ein idyllischer Frühlingstag am Lake Windermere, dem größten See Englands.

In einem jetzt veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Prinzessin Kate mit Jugendlichen zwischen zehn und 15 Jahren durch den Wald streift, Wanderkarten studiert und sich beim Spielen und Erkunden ganz in ihrer Umgebung verliert. Gekleidet in Outdoor-Look – brauner Wollpullover, grüne Jacke und Mütze – wirkt sie vollkommen in ihrem Element. Lächelnd, ruhig, voller Energie – ein Bild, das Hoffnung macht. „Die Natur bedeutet mir sehr viel. Es ist ein spiritueller Ort, an dem ich zur Ruhe komme“, sagt Kate im Clip. Gerade nach den belastenden Monaten ihrer Krebstherapie scheint sie hier neue Kraft zu schöpfen. Die Natur, so erklärt sie, sei für sie ein Ort der Balance in einer „hektischen Welt“.

Prinzessin Kate bei den Pfadfindern © YouTube ×

Kate ist nicht nur Ehrenmitglied, sondern auch Co-Vorsitzende der britischen Pfadfinderorganisation. Ihr Engagement geht dabei weit über Repräsentation hinaus: „Sie packt mit an, hört zu, ist ganz nah bei den jungen Leuten“, lobte Pfadfinder-Geschäftsführer Matt Hyde bereits 2023. Ihr Ziel: Kindern und Jugendlichen den Wert von Gemeinschaft, Natur und Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Dass sie diese Haltung ernst nimmt, zeigte Kate schon 2019 mit der Gestaltung eines eigenen Gartens für die Chelsea Flower Show. Unter dem Motto „Zurück zur Natur“ kreierte sie ein kleines Paradies mit Baumhaus, Hängebrücken, Wasserläufen und Klettersteinen – ein Ort zum Entdecken, Toben und Staunen. Für Kate ist das Spielen im Grünen kein Luxus, sondern eine wichtige Voraussetzung für gesunde Entwicklung.

Prinzessin Kate bei den Pfadfindern © YouTube ×

Auch privat dürfte die Natur für Kate gerade eine wichtige Rolle spielen. Gemeinsam mit Ehemann Prinz William (41) und den Kindern George (10), Charlotte (8) und Louis (6) verbringt sie aktuell viel Zeit abseits des Rampenlichts. Spaziergänge, Ausflüge ins Grüne und gemeinsame Momente in der Natur helfen der Familie offenbar dabei, den Alltag nach der Diagnose zu meistern.

Die Botschaft ihres jüngsten Auftritts ist klar: Kate lebt, liebt und lacht wieder – mit der Kraft der Natur. Ein starkes Zeichen, das Mut macht – nicht nur ihren Fans, sondern auch allen, die selbst schwere Zeiten durchstehen müssen.