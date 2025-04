Queen vererbt Prinzessin Kate Schmuck um über 80 Millionen!

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 war nicht nur die Trauer groß – auch das Erbe der Monarchin sorgt bis heute für Gesprächsstoff. Besonders der legendäre Privatschmuck der Queen, jahrzehntelang Symbol von Macht, Eleganz und Tradition, steht im Fokus

Wie britische Medien berichten, sollen rund 80 Prozent des privaten Schmucks der Queen an Prinzessin Kate übergegangen sein. Das entspricht laut Schätzungen einem Gesamtwert von über 81 Millionen Euro. Ein beachtlicher Teil des königlichen Erbes, der laut Experten von "The Sun" gezielt von der Queen an die künftige Königin übergeben wurde. Bereits zu Lebzeiten schien Elizabeth II. in Kate ihre würdige Nachfolgerin gesehen zu haben – als Repräsentantin der Monarchie mit Stil und Haltung.

Das wohl spektakulärste Schmuckstück aus dem Nachlass ist die sogenannte Hyderabad-Kette – ein Hochzeitsgeschenk des Nizam von Hyderabad, einem der reichsten Männer seiner Zeit. Gefertigt von Cartier im Jahr 1935, besteht das kunstvolle Collier aus über 50 Diamanten in floraler Fassung. Der Wert: rund 76 Millionen Pfund (ca. 89 Millionen Euro). Catherine trug die prunkvolle Kette bereits bei mehreren royalen Auftritten – ein klares Zeichen ihres neuen Status.

Prinzessin Kate mit der Hyderabad-Kette von Cartier © Getty ×

Neben der Hyderabad-Kette darf sich die Princess of Wales über weitere Juwelen freuen, darunter das George-VI-Festoon-Collier, eine dreireihige Diamantkette im Wert von etwa 2,8 Millionen Euro, die Kate bei der Krönung von König Charles trug. Auch ein Set aus Blattohrringen und passender Brosche im Wert von 45.000 Euro zählt nun zu ihrem Besitz. Insgesamt soll Queen Elizabeth über 200 Schmuckstücke besessen haben – von Broschen über Uhren bis zu Ringen, die nun unter den Royals aufgeteilt wurden.

Prinzessin Kate und Queen Elizabeth II. © Getty ×

Prinzessin Anne erhält das Herzstück der Queen

Nicht nur materieller, sondern auch emotionaler Wert steht bei einem besonderen Schmuckstück im Mittelpunkt: Die legendäre dreireihige Perlenkette der Queen ging an Prinzessin Anne, die Tochter der verstorbenen Monarchin. Diese trug die Kette bereits mehrfach, etwa bei einem Gala-Dinner in New York 2023. Die Kette wurde aus Perlen gefertigt, die Elizabeth II. von ihrem Vater, König George VI., zu jedem Geburtstag erhalten hatte. Zur Krönung wurde daraus das ikonische Collier gefertigt – heute ein Stück royaler Geschichte im Wert von rund 1 Million Euro.

Queen Elizabeth II. mit ihrer legendären Perlenkette © Getty ×

Mit der Weitergabe des Schmucks lebt das Erbe der Queen weiter – sichtbar, glänzend, traditionsreich. Für Catherine bedeutet es mehr als Prestige: Es ist die symbolische Übergabe einer Rolle, die sie künftig als Königin Großbritanniens ausfüllen wird.