Barbara Schöneberger
© Getty Images

Schauriges Geheimnis

Barbara Schöneberger: Leichenfund im Familienanwesen

31.08.25, 22:22
Barbara Schöneberger (51) gibt nur selten Einblicke in ihr Privatleben. Umso überraschender, dass die Entertainerin in ihrem Podcast eine gruselige Anekdote aus ihrem Berliner Familienanwesen verriet – es soll dort einst zu einem Leichenfund gekommen sein

Im Gespräch mit Tatortreiniger Thomas Kundt plauderte die Moderatorin in ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ aus: „In unserem Familienanwesen in Berlin wurde mal einer in einen Teppich eingerollt, im Rahmen einer wilden Party.“

Makabrer Spaß  

Was zunächst wie ein makabrer Spaß gewirkt habe, endete offenbar aber tragisch - mit einem Todesfall. Kein Wunder, dass sich die zweifache Mutter bei so viel Spuk im Eigenheim manchmal nach ihrem Rückzugsort im hohen Norden sehnt. In ihrem zweiten Podcast „Frühstück bei Barbara“ schwärmte sie kürzlich gegenüber Horst Lichter (63) von ihrem idyllischen Ferienhaus in Schweden.

schöneberger
© Getty Images

Idylle statt Großstadt

„Ich finde es schon so toll in so einer Gegend, wo nie jemand vorbeikommt“, sagte Schöneberger begeistert. Dort reiche es schon, wenn einmal ein Auto durchfahre – den roten oder weißen Volvo erkenne sie sofort. Für die TV-Persönlichkeit ist die ländliche Anonymität ein spürbarer Kontrast zum trubeligen Alltag in Berlin.

Private Barbara Schöneberger 

Die Moderatorin gestand zudem, dass sie auf dem Land deutlich weniger sozialen Druck empfinde. Während sie in Deutschland nahezu überall erkannt werde, könne sie in Schweden frei und unbehelligt leben. Die private Barbara Schöneberger ticke dabei ganz anders als die öffentliche Figur, die regelmäßig Millionen vor dem Bildschirm unterhält.

