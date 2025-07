Mama Verona Pooth verrät: DAS verschwieg Diego bei "Let's Dance"

Ihr Sohn Diego holte sich bei „Let’s Dance“ überraschend den Sieg. Jetzt spricht sie über sein geheimes Leiden – und ihren eigenen größten Mama-Moment.

Verona Pooth (57) ist längst mehr als nur Deutschlands Werbe-Ikone. Seit Jahrzehnten steht sie vor der Kamera, doch heuer war es vor allem ihr Sohn, der Schlagzeilen schrieb: Diego Pooth (21) eroberte als Überraschungsfavorit die Herzen der „Let’s Dance“-Fans und holte sich den Sieg in der 18. Staffel der RTL-Tanzshow.

Ehrlicher Talk

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger (51) plaudert Verona Pooth jetzt über den Triumph ihres Sohnes – und wie sehr sie selbst von seinem Tanztalent überrascht wurde. „Bist du noch Verona Pooth oder schon ‚die Mutter von Diego Pooth‘?“, neckt Schöneberger. Verona lacht und erklärt, Diego habe das wirklich großartig gemacht. Die Teilnahme an der Show sei allerdings ganz Diegos eigene Entscheidung gewesen: „Ich war mir sicher, er ist klug genug, um schnell zu merken, ob er das lernen kann oder nicht.“ Nach einer Probestunde stand für Diego fest: Er nimmt die Herausforderung an.





Sportlicher Ehrgeiz – und ein Mama-Tipp

Dass der junge Pooth längst kein Unbekannter mehr ist, wissen viele: Als erfolgreicher Golfer hat Diego ohnehin schon sportlichen Ehrgeiz bewiesen. Gerade dieser Aspekt habe ihn auch beim Tanzen besonders gereizt, glaubt Verona. „Ich freue mich, dass er seinen eigenen Weg geht und seine eigenen Sachen macht – ganz anders als ich“, sagt sie.

Ganz ohne mütterlichen Rat wollte sie ihren Sohn dann aber doch nicht in die TV-Show schicken. Ihr Tipp: „Bloß nicht in der ersten Runde rausfliegen! Dritter Platz ist okay, am besten Fünfter.“ Damit, so Verona, „hat man alles gegeben, aber keiner erwartet, dass du ein Tänzer bist.“

Doch Diego belehrte selbst seine Mutter eines Besseren: Statt Dritter oder Fünfter tanzte sich der 21-Jährige bis ganz nach oben aufs Siegerpodest. „Ich konnte meinen Augen kaum trauen, als ich gesehen habe, wie der getanzt hat“, gesteht Verona Pooth im Gespräch mit Schöneberger.

Knieverletzung geheim gehalten

Hinter dem Sieg steckte allerdings auch knallhartes Training: „Der hat zehn bis zwölf Stunden am Tag trainiert“, verrät Verona. Doch die Belastung hatte Folgen. Diego zog sich einen „richtig heftigen“ Knorpelschaden am Knie zu.





Dass weder Jury noch Zuschauer von der Verletzung etwas mitbekamen, lag ganz an Diego selbst: „Er wollte es auf keinen Fall thematisieren, weil er keine Mitleidspunkte wollte.“ Dennoch habe sie sich als Mutter Sorgen gemacht. „Wenn man genau hingeschaut hat, hat man es manchmal gesehen, wenn er die Treppe hochgestiegen ist.“

Trotz allem biss Diego durch – und wurde zum „Dancing Star 2025“. Verona strahlt vor Stolz: „Er hat sich auch selbst überrascht, er ist voll über sich hinausgewachsen.“