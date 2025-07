Pocher-Ex: Endspurt für Amiras neues Traumhaus

Der Countdown läuft! Für Moderatorin Amira Aly (32) rückt der Umzug in ihr neues Zuhause in Köln in greifbare Nähe. Auf Instagram gibt die Ex-Frau von Comedian Oliver Pocher jetzt exklusive Einblicke in die letzten Bauarbeiten – und präsentiert stolz die Highlights ihres künftigen Eigenheims

Aktuell herrscht Hochbetrieb auf der Baustelle: Die Küche wird eingebaut, die Schränke in edlem Grauton montiert. Besonders gespannt ist Amira auf die freistehende Kücheninsel, deren Arbeitsplatte aus italienischem Stein unglaubliche 600 Kilogramm wiegt. Die Maßanfertigung wurde in ihrer Heimat Österreich von einem „sensationellen Steinmetz“ vorbereitet und wird von einem zehnköpfigen Team eingebaut. Zusätzlich zur Hauptküche plant sie eine sogenannte „Dirty Kitchen“ – eine exklusive Neben-Küche mit eigener Arbeitsfläche. Schon Promi-Kollegin Barbara Schöneberger zeigte sich davon beeindruckt. Amira Alys Traumhaus © Instagram Designer-Bäder und ein Klo zum Verlieben Auch die Bäder sind fast fertig – darunter ein luxuriöses Masterbad mit Marmorfliesen, freistehender Wanne (per Bagger ins Obergeschoss gehievt) und edlen Messing-Armaturen. Diese verzögern sich zwar bis September, aber Amira hat bereits eine Übergangslösung gefunden. Stolz zeigt sie sogar ihre neue Toilette: „Ich dachte nie, dass ich mich über ein Klo so sehr freuen werde.“ Amira Alys Traumhaus © Instagram Das neue Zuhause bietet auf zwei Etagen rund 400 Quadratmeter Wohnfläche. Große Fenster, eine Lichtkuppel und eine elegante Wendeltreppe sorgen für eine lichtdurchflutete Atmosphäre. Dazu kommen Fitnessraum, Büro, Studio und ein praktischer Wäscheabwurf. Amira Alys Traumhaus © Instagram Trotz der vielen Einblicke gibt es eine klare Grenze: Das Zimmer ihrer beiden Söhne (4 und 5) wird sie nicht zeigen. „Ich möchte ihnen ein geschütztes Umfeld bieten“, so Aly zu deutschen "Bunte". Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Für Amira ist das Eigenheim mehr als nur ein Haus – es ist ein Symbol für ihre persönliche Stärke. In ihrem Podcast hatte sie kürzlich über ihre schwierige Jugend gesprochen, inklusive Aufenthalten in einer Jugendnotschlafstelle. Dass sie sich heute ihr Traumhaus selbst finanzieren kann, erfüllt sie mit tiefem Stolz.