1. Liebes-Gerücht bei Dancing Stars

Tanzpartnerin soll der Grund für die Trennung von Ex-Verlobter sein.

Wirrwarr. Rennfahrerin Corinna Kamper (28) wird schon nach Runde drei auf dem ORF-Tanzparkett als geheime Favoritin auf den Dancing Stars-Titel gesehen. Nicht nur den Zuschauern verdreht die fesche Blondine den Kopf. Sie soll es auch ihrem Tanzpartner Danilo Campisi (34) angetan haben. Während der Show am Freitag wurde immer wieder getuschelt, dass die beiden ein Paar seien.

Die Verlobung mit Sonia wurde aufgelöst

Ex. Die Liebesgerüchte würden auch erklären, warum es vor rund zwei Wochen überraschend zur Auflösung der Verlobung zwischen Danilo Campisi und seiner Lebensgefährtin Sonia kam. Während die Liaison zwischen Campisi und Kamper unter den diesjährigen Teilnehmern längst kein Geheimnis mehr sein soll, wollen die beiden dazu noch nicht allzu viel sagen. „Diese Woche war es sehr emotional bei uns. Uns wird gerade alles angehängt – ein Streit und eine vermeintliche Liebe“, erklärte der Tänzer gegenüber Style Up Your Life. Die Hochzeit im Herbst 2023 ist jedenfalls abgesagt.