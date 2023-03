Dancing Stars: Wirbel um AUS für dieses beliebte Show-Element

Berichten zufolge soll es Neuerungen für die Dancing Stars geben - wir haben nachgefragt.

Die aktuelle Staffel der beliebten ORF-Tanzshow "Dancing Stars" ist in vollem Gange (Lest hier, wer zuletzt gehen musste), einige Lieblinge unter den Tanzpaaren haben sich bei den Fans bereits herauskristallisiert und Juror Balázs Ekker hat sein spitzes Züngelchen auch schon einige Male benutzt. Alles in bester Ordnung also!

Aus für Orchester-Musik?

Doch plötzlich gibt es Online-Tratsch über mögliche Neuerungen in der Show . Das beliebte Orchester, das seit Anbeginn von "Dancing Stars" die wirbelnden Promis musikalisch begleitet, soll aussetzen. Zumindest für einige Folgen des Formates.

"Großteils zu orchestralen Arrangements"

oe24.at hat beim ORF nachgefragt, was an diesen Gerüchten dran ist: "Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in einem Großteil der „ Dancing Stars 2023 “-Shows zu orchestralen Arrangements tanzen. In einigen Ausgaben, etwa bei der vierten Show am 24. März, werden die Paare zu Originaltiteln tanzen, wenn es thematisch zur Show passt." Dabei handelt es sich aber nicht um eine Neuerung; auch in den vergangenen Staffeln gab es immer wieder Sendetermine, die mit Musik vom Band bestritten wurden. Was sich ebenfalls nicht geändert hat: "Wie auch bereits bei den letzten „Dancing Stars“-Staffeln gibt es im Anschluss an die Shows keine regelmäßigen Get-Togethers."

Die Jury am 24. März

Bad-Boy-Balász, Ex-Teilnehmer der Show, Intendant Michael Schottenberg und Maria Angelini-Santner