Dancing Stars: Dieses Tanzpaar muss Show verlassen

Nach der Abwahl von Martina Reuter musste heute der zweite Promi gehen.

Heute war erste Motto-Abend der neuen "Dancing Stars"-Staffel: Die "Ladies and Gents" oder auch "Boys and Girls" mussten Jury und Publikum überzeugen. Neun Paare tanzten um den Aufstieg in die nächste Runde. In der dritten Dancing-Stars-Folge der neuen Staffel gab es die zweite Abwahl. Heute reichte es leider für Hannes Kartnig & Catharina Malek nicht – das Tanzpaar muss die Show verlassen.

Durchwachsene Woche für Favoritin Corinna Kamper

Tränenreich. Es war eine durchwachsene Woche für Dancing Stars-Favoritin Corinna Kamper: "Viel Frust, Tränen, aber auch Lichtblicke", schrieb die Rennfahrerin und musste dann mit ihren Jive gleich zwei Mal ran, weil die Musik falsch einsetzte. Da holperte es ein bisserl – eher schwache 18 Punkte. Da war dann Sänger-Sohn Lukas Fendrich die größere Überraschung – er jammerte übers Drehen beim Walzer und erntete sensationelle 21 Punkte.

Dann Lilian Klebow – ihr Quick Step erntete sensationelle 28 Punkte! Nicht so toll lief die Rumba des Syrers Omar Khir Alanam – da platzte zwar das Kleid seiner Partnerin Kathi, aber eben nur das: matte 13 Punkte.

Die Jury-Punkte

Lilian & Florian: 23 Lucas & Lenka: 21 Missy & Dimitar: 20 Corinna & Danilo: 18 Eveline & Peter: 15 Alexander & Manuela: 14 Omar & Kati: 13 Hannes & Catharina: 13 Michael & Herbert: 11

Die Paare und ihre Tänze