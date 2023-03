Nächstes Opfer: Balázs Ekker beleidigt Eselböck

Nachdem Karina-Sarkissova aus gesundheitlichen Gründen bei Dancing Stars aufgeben musste, hat scheint Balázs Ekker nun ein neues Opfer gefunden zu haben.

Balázs Ekker ist Mr. Fies unter den Juroren der " Dancing Stars ". Er schaut genau hin, dem Profitänzer entgeht kein Haltungsfehler, kein falsches Tempo. Bei der ersten Ausgabe der Tanzshow hatte er die Ballerina Karina Sarkissova am Kieker, urteilte hart: "Ich hab viel mehr erwartet".

Nachdem Sarkissova nun jedoch aus gesundheitlichen Gründen die Show verlassen musste, scheint Ekker ein neues Opfer gefunden zu haben. Für Eveline Eselböck gab es vom Tanz-Profi nur einen Punkt – und heftige Kritik. "Wir brauchen in dieser Show Tänzer und Tänzerinnen und keine Clowns", so Ekker bei der Beurteilung. Die Restaurantbesitzerin zeigte sich sprachlos. Auf die Frage von Moderator Andi Knoll, was sie zu Balazs Ekkers Urteil sagt, meinte sie nur: "Ich kann gar nichts sagen, da bleiben mir die Worte im Hals stecken."