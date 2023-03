Wirbel um Blondinen-Sager von Balázs Ekker

Die Aufregung um 'Dancing Stars'-Juror Balázs Ekker reißt nicht ab. Nachdem der "Bad Boy" in der vorigen Folge Eveline Eselböck beleidigt hatte, schießt er nun gegen Mit-Jurorin Maria Angelini-Santner. Ekker kritisierte nach dem Tango von Kartnig, dass es aussah, als ob seine Tanzpertnerin Catharina das Sagen hätte. Als Maria Angelini-Santner hinzufügte, dass man in dieser Show auf die Frauen hören müsse, kommentierte Ekker fies: "Du musst nicht auf sie hören, sie ist auch nur eine Blondine!".

